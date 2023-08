Petro no descarta cambiar la terna que envió a la Corte Suprema para elegir al nuevo fiscal y lanzó nuevos ataques a la prensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, estaría esperando la renuncia a la candidatura a ser fiscal General de Amparo Cerón - crédito Sebastian Barros/Europa Press

Tal parece que la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Corte Suprema de Justicia, para la elección del nuevo fiscal General de la Nación, no está fija. Eso es lo que podría inferirse tras la más reciente entrevista que concedió el jefe de Estado, en la que se refirió a este tema y, también, al papel que, según él, ha jugado la prensa en su primer año de Gobierno.

Petro no descartaría hacer cambios en la lista de ternadas al cargo, en reemplazo de Francisco Barbosa Delgado, que entrará su cargo en febrero de 2024. Lo anterior, tras los señalamientos a Amparo Cerón, exfiscal de la unidad anticorrupción que tuvo en sus manos el caso de Odebretch, pero sobre la cual se dijo que no había presentado avances significativos en las investigaciones.

En diálogo con Cambio, le preguntaron que sí con la inclusión de Cerón, al lado de Amelia Pérez y Ángela Buitrago, en la lista enviada al alto tribunal, existiría una especie de contradicción: pues sus peticiones de que este caso tenga un avance más rápido y se determinen los responsables en el país, irían en contravía de esta designación, pues fue la acusan de ser cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Amparo Cerón Ojeda completa la terna de candidatas al cargo de fiscal General de la Nación - crédito Departamento de la Función Pública

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Amparo Cerón?

En la entrevista, el mandatario reconoció que no conoce personalmente a Cerón. “Yo no sé, yo tengo la impresión de Amparo Cerón. Yo no la conozco personalmente”, asintió. Y, acto seguido, indicó que, si encuentra mérito, podría solicitar el cambio de la terna, porque –entre otras– la presentó casi con siete meses de anticipación. “Yo tengo la facultad de hacerlo (cambiarla) si lo quisiera”, destacó.

Ante la insistencia de si remplazará o no a Cerón, Petro dijo que está a la espera “de unas reacciones”. Que en otras palabras podría interpretarse, según como lo dijo, que aguarda por la decisión de la implicada de renunciar a la aspiración de ser fiscal General. “El tiempo no soluciona lo que ya se produjo antes, pero estoy esperando unas reacciones”, remarcó.

“Yo tengo que garantizar que toda la terna, cualquiera que vaya a ser, sea elegible...Yo he tomado nota de sus investigaciones (...) Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”, añadió.

Y, frente a las evidencias de la presunta cercanía de Cerón con Martínez, y con respecto a las acusaciones de quienes manifiestan que el exfiscal era quien manejaba la investigación del escándalo de Odebretch, en pro de supuestamente favorecer a su exempleadores, como Corficolombiana y el Grupo Aval, recalcó que fue él, en su época de senador, que hizo el debate en contra de esta multinacional.

“Néstor Humberto saboteó el debate a través de Paloma Valencia. Lo hizo con astucia. Es astuto. No es cualquier rival, porque tiene inteligencia”, indicó Petro, que se ufanó de haber logrado que el exfuncionario reconociera que era abogado de los Sarmiento Angulo y que les “hizo vueltas”, como conseguirles un contrato de ”estabilidad jurídica” para pagar un soborno de 3 millones de dólares.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez sería muy cercano a Amparo Cerón, una de las ternadas al cargo del jefe del ente acusador - crédito Colprensa

“Una prensa que decidió vigilar como la Policía”

Asimismo, Petro lanzó duros ataques a la prensa que, en su versión, lo tiene “vigilado”. El gobernante comparó el trabajo que hacían los medios en otras administraciones con el que llevan a cabo actualmente, pues consideró que en el pasado no existió ese trabajo “acuciante” como sí se produce en la actualidad.

“Yo sé que en el Palacio de Nariño hacían parrandas de orquestas vallenatas, les gustaba, no tengo por qué criticar eso. Pero no había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la policía. Que considera que Petro, porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente”, expresó el presidente.

Y mencionó el episodio en el que reveló que tenía cáncer de esófago y desde diferentes medios, señaló, pusieron en duda su versión. “Lo dije públicamente y eso fue un error monumental, porque en la prensa me empezaron a señalar de mentiroso. ¿Yo para qué voy a decir mentiras de una cosa de esas?”, refirió el mandatario.

Asimismo, habló del caso del suicidio del coronel de la Policía Óscar Dávila, que estaría implicado en el caso de las chuzadas y lanzó una afirmación que causó controversia. “Murió un coronel y no tenía por qué morir. Es más, mi criterio es duro, pero a él lo mata la presión de la prensa”, señaló. Ante la solicitud de que hiciera precisión en su fuerte acusación, Petro se reafirmó.

“Sí, la presión lo mató y fue la prensa. Él no estaba presionado por nosotros. Él estaba preocupado por el proceso (...) Él estaba preocupado era por la interceptación, que obviamente sí era otro tema diferente”, puntualizó sobre el particular el jefe de Estado.