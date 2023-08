Claudia Bahamón compartió cómo es la experiencia de educar a su hijo adolescente

La presentadora de "MasterChef Celebrity" hizo énfasis en los errores que no se deben cometer

Claudia Bahamón sostiene una relación de las más solidad del mundo del entretenimiento en Colombia, con 20 años de matrimonio con el director de cine Simón Brand. La pareja selló su compromiso matrimonial en este periodo con sus dos hijos Samuel y Luca, con quienes lleva una relación sana en medio de la crianza.

Durante la presentación de Karol G en el estadio Rose Bowl se vio que la presentadora de MasterChef Celebrity disfrutó bastante emocionada del evento junto a su hijo mayor, Samuel, de quien recientemente tocó cómo ha sido el proceso de crianza y convivencia con un adolescente. De acuerdo con la también ambientalista, la relación con sus hijos destaca por un periodo positivo marcando los límites.

Claudia Bahamón compartió un emotivo mensaje con sus seguidores sobre la crianza de su hijo. Foto: @claudiabahamon/Instagram

“Muchos me preguntan que cómo hago para “lidiar” con un adolescente. Empezando la palabra lidiar es como si fuera un problema y para mí no lo es. Yo disfruto y acompaño el sentir de un adolescente y lo más divino es poder aprender a su lado. Porque sí! Él me enseña a ser mamá y mejor ser humano todos los días con los retos, desafíos y satisfacciones diarias”, escribió en el pie de la publicación.

Destacó que ama ver feliz a su primogénito, el poder acompañarlo en sus locuras y compartir sus alegrías, como si fuera a ella misma a quien le estuvieran ocurriendo y lanzó un interrogante para aquellas mujeres que son madres: “¿Carajo hay algo más delicioso que ver a nuestros hijos felices?”.

Después de eso, la bella opita compartió algunos consejos para las madres que atraviesan por esta etapa en la edad de sus hijos, desde su experiencia. Resaltó que es importante reconocer en los jóvenes o los adolescentes, el valor que tienen en la vida de las personas, su valentía y los aportes que hacen, además, dejando de lado lo que no se ha hecho bien.

Claudia Bahamón dio algunos consejos a sus seguidores para poder llevar una sana relación con sus hijos, a pesar de la edad y la experiencia. Foto: @claudiabahamon/Instagram

“Nunca menospreciar el valor de lo positivo. Respetar su intimidad. Interesarnos en sus gustos. Pedirles opinión sobre cosas que creemos que ellos no tienen porqué opinar. Incluirlos en la conversación adulta los hace sentir vistos. Sermones, no gracias (aunque cuesta jaja) y si cambiamos sermones por historias de vida? Es importante que se equivoquen y no por eso que se sientan juzgados. El ‘te lo dije’ uno como que lo tiene como tatuado o no? Pero tratar de no decirlo justo en ese momento”

Agregó que es importante la empatía entre padres e hijos, que sientan que, aunque los años han pasado se atravesó por esta misma etapa de la vida: “Que ellos sientan que los entendemos y eso no significa que estemos de acuerdo, pero sí podemos entender lo que sienten. Nunca nunca ridiculizarlo y menos en público. En mi casa el sentido del humor es clave!!!!! Y cuando está con amigos aún mejor! 😊 Y por último reconocer errores y pedirles perdón”.

Claudia Bahamón presente en Karol G

Los conciertos de Karol G en Los Ángeles fueron todo un éxito, algo que no solo lo confirma el sold out de sus dos presentaciones, sino también, la presencia de varios famosos colombianos entre los que se encontraban Sofía Vergara, Jenn Muriel y también se confirmó que Claudia Bahamón hizo presencia en el estadio Rose Bowl.

La actriz y presentadora compartió su emoción por haber tenido la oportunidad de tener de cerca a Karol G antes de su concierto en Los Ángeles. Foto: claudiabahamon / Instagram

En sus estados, la modelo publicó el encuentro previo al concierto de la cantante paisa en donde se pudo observar la buena vibra de Karol G antes de subir al escenario, inclusive, hubo una sesión de fotos y hasta quedó tiempo para varios abrazos que fueron destacados con el mensaje “Abrazos reparadores”.