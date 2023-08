El presentador de televisión Ariel Osorio se sometió a un trasplante de pelo: “Me hacían bullying”

“Es una técnica que no hay que rapar todo, se deja el cabello que yo tenía y se extrae una parte donante”, explicó sobre el tratamiento Foto: tomada de las redes sociales de @arielosorio1

Con el fin de sentirse mejor consigo mismo, el presentador del programa de chismes del Canal Uno, Lo sé todo, Ariel Osorio, decidió ponerse implantes de cabello. Tal y como reveló, su cuero cabelludo tenía varios espacios vacíos, por lo que decidió dejar de buscar soluciones temporales para ponerle un fin definitivo a ese problema.

“Me hice un trasplante, ¿y qué? Ya lo había dicho acá, ¿y qué? Para verme mejor, ¿y qué? Por culpa de ella… Yo usaba un ‘productico’ que se echaba uno para llenar los huequitos y ellas en el programa me hacían ‘bullying’. Por eso dije: ‘Se acabó esto, me voy a implantar y les voy a mostrar’. Es una técnica que no hay que rapar todo, se deja el cabello que yo tenía y se extrae una parte donante. La parte de atrás”, indicó Osorio.

De acuerdo con lo que explica el portal especializado Medline Plus, el trasplante de cabello “es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo para mejorar el problema de la calvicie. Durante un trasplante de cabello, se pasan cabellos de una zona poblada a zonas donde hay calvicie. La mayoría de los trasplantes se llevan a cabo en un consultorio médico”.

Fue su compañera de set, Elianis Garrido, quien reveló que Osorio se había sometido a aquel tratamiento. “Viniste con gorra todas las semanas y ya te creció el pelo del trasplante”, comentó la presentadora. “Que lo muestre”, dijo Osorio. “¡Carajo, pero es rápido, verdad!”, contestó Garrido. ”Ustedes si son… ¿Quién me mandó a mí a trabajar en un programa de chismes? Son chismosos”, finalizó ‘El gordito’, como le dicen de cariño en el programa.

Desde su aparición en 2018, Lo Sé Todo se convirtió en uno de los programas más queridos por los colombianos. En la imagen, de izquierda a derecha, los presentadores Mafe Moreno, Elianis Garrido y Ariel Osorio (@elianisgarrido/Instagram)

Ariel Osorio, presentador de ‘Lo Sé Todo’, fue víctima de ladrones en Panamá

En abril de este año, exactamente en la emisión del día 10 de ese mes del programa Lo Sé Todo, el ‘Gordo’ decidió contar un chisme del que él mismo había sido el protagonista. Osorio habló de los momentos angustiosos que vivió tras ser víctima de un hurto en medio de unas cortas vacaciones que decidió tomarse.

Según relató en el programa, Osorio estaba en Panamá tomándose unos días de descanso aprovechando el receso de Semana Santa. Allí, alquiló un carro con el que se desplazaba por las calles de Ciudad de Panamá rumbo a Casco Antiguo o Casco Viejo (lugar turístico de la ciudad). Hasta ahí, todo normal. No obstante, lo que sorprendió del relato, fue cuando contó que golpearon una de las ventanas del vehículo para robarlo.

“Iba manejando al Casco Viejo y sentí el golpe en la ventana, no paré hasta sentirme a salvo. Llamé al número del ‘rentcar’ y me dijeron que no tenían nada que ver, qué era con la aseguradora, la policía tampoco hizo nada porque ni había robo. Al llegar al aeropuerto me dijeron que los cristales no estaban cubiertos por la póliza, que tenía que pagar 180 dólares, me opuse y me dijeron que debía entonces interponer una denuncia, estuve en 5 lugares para poder hacer la denuncia y me tardé más de 10 horas en eso”, indicó inicialmente.

El relato del presentador finalizó cuando aseguró que: “Al llegar al aeropuerto antes de media noche estaba cerrado, el ‘rentcar’ así que hasta el día siguiente y luego de pelear como loco logré que me cambiaran sin costo el coche”.

Ariel Osorio contó todo este percance visiblemente afónico, pues también confirmó que en medio del episodio gritó en plena calle tratando de conseguir a algún ciudadano que lo auxiliara, sin embargo, la ayuda nunca llegó y su voz se desgastó.