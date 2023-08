Video: este era el ‘Petrobus’ al que no fue invitado Agmeth Escaf y con el que Nicolás Petro Burgos hizo campaña para su padre

El 'Petrobus' al que no invitaron a Agmeth Escaf en el Atlántico. (Captura de pantalla)

En uno de los momentos más críticos para el Pacto Histórico y, hasta ahora de los más álgidos para la administración del actual jefe de Estado, por cuenta del proceso penal en el que está respondiendo Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente de la República, el representante a la Cámara de Atlántico por esa coalición de movimientos de izquierda, Agmeth Escaf se despachó no solo en contra del vástago del mandatario, sino también contra el exembajador en Venezuela Armando Benedetti y el abogado Miguel Ángel del Río.

De hecho, el congresista llegó a afirmar un extenso hilo de Twitter, con 14 trinos, con los que relató su versión acerca de cómo se desarrolló la campaña presidencial en ese departamento de la Región Caribe, que supuestamente el jurista simpatizante del ‘Petrismo’ le había ofrecido al heredero del presidente una millonaria suma para aportarla a la campaña.

“Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones” (sic)”, afirmó el representante cuando indicó cómo llegó a ser la cabeza de lista de los candidatos a la Cámara del Pacto Histórico en Atlántico.

Sostuvo Escaf que dentro de la colectividad del ‘petrismo’ él no era de buen recibo porque lo calificaban de ser el ‘Manguito’ que llegaría al Congreso de la República a defender los intereses del clan Char, y no los de Gustavo Petro, lo que implicó un distanciamiento con el vástago del mandatario y otros importantes políticos del Pacto.

“El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía (sic)”, señaló.

Sin embargo, uno de los hechos que también destacó el también actor de trayectoria de la televisión colombiana fue que por su negativa a permitir que Del Río fuera cabeza de lista es que lo rechazaron en las actividades proselitistas de Petro en el Caribe y resaltó el curioso hecho de que ni siquiera se pudo subir al automotor con el que hicieron los recorridos proselitistas.

“El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata (sic)”, trinó.

De las actividades con el mencionado vehículo quedaron varios videos para la posteridad donde se evidenciaba el liderazgo de Petro Burgos en los recorridos por el norte del país.

“El #PetroBus llegó a Puerto Colombia, Atlántico. Hoy caminamos las calles del municipio, llevando casa a casa las propuestas de @petrogustavo y del #PactoHistorico. Se vive, se siente, Petro Presidente!!! Súbete al Bus del Cambio! #SubeteAlPetroBus (sic)”, trinó en uno de los recorridos.

También hay otra grabación del momento en que ese vehículo llegó a una de las poblaciones del área metropolitana donde Nicolás Petro Burgos compartió con los potenciales votantes de su padre.

“El #PetroBus llegó a Soledad. Soledad se vota Petro, se vota Pacto! @petrogustavo (sic)”, expresó en esa ocasión el primogénito de Gustavo Petro.

Por estos hechos el abogado Del Río denunciará ante la Corte Suprema de Justicia al representante Escaf por su señalamiento acerca del supuesto ofrecimiento de dinero a la campaña.

“Advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado con el único propósito de dejar la honra y mancillar la dignidad de un ser humano cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer”, afirmó en un video.