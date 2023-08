Se conoció video de Daniel Sancho comprando un cuchillo antes de asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia

en video quedó captado el español mientras hacia algunas compras en Tailandia, entre esas, un cuchillo. II Foto: Captura de pantalla de video publicado en Twitter @dani_lovsky

Van saliendo a la luz nuevas pruebas que acusan a Daniel Sancho como el asesino del médico colombiano, Edwin Arrieta Arteaga, en Tailandia en la isla de Koh Pha Ngan. En esta oportunidad, por un video que se hizo viral en redes sociales, donde se ve al joven español comprando un cuchillo en un supermercado, antes de cometer el crimen.

Aunque el joven confesó que sí había asesinado al colombiano, las autoridades tailandesas continúan recopilando todo el material probatorio para reconstruir detalladamente que pasó durante las últimas horas de vida del médico y bajo qué circunstancias ocurrió el asesinato.

En cámaras de seguridad del supermercado donde el español realizó las compras se ve cuando paga el cuchillo con el que presuntamente asesinó a Edwin Arrieta

En las últimas horas, también se pronunció la hermana del médico cirujano Edwin Arrieta, y dijo que lo recuerda como:

“Una persona noble, era una persona de un corazón generoso, era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo, una persona que le gustaba hacer obras de caridad, una persona soñadora; su sueño conocer el mundo entero, por eso se la pasaba viajando. Nosotros, mi mamá como madre siempre estaba preocupada, le decía ‘Edwin, deja de estar volando tanto. Edwin, por Dios, ¿no te da miedo estar cogiendo tanto avión?’, y él decía ‘no, mami, no te preocupes’”, contó su hermana Darling Arrieta a Noticias Caracol.

La familiar del médico asegura que no conocían a Daniel Sancho, el confeso asesino, pero afirman aparte del homicidio, está dañando su buen nombre y su reputación aprovechando que él ya no está vivo para defenderse de las declaraciones del español.

“A mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso. No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo le hizo eso. Es una cosa que nunca vamos a saber y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender, porque él está diciendo muchas cosas, está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender”.

La familia del médico cirujano pide justicia. Además de decir que todo lo que Daniel Sancho dijo de la víctima es mentira. I Foto: Instagram

No para la conmoción a nivel nacional e internacional por el asesinato y desmembramiento del médico cirujano Edwin Arrieta Arteaga en una habitación de hotel en Tailandia a manos del chef Daniel Sancho de 29 años. El joven confesó el crimen luego de que las autoridades encontraran en bolsas de basura partes del cuerpo del cirujano plástico, con quien se dijo inicialmente que sostenía una relación sentimental secreta desde hace un año.

Arrieta era un cirujano plástico de 44 años y, de acuerdo a sus redes sociales, llevaba una carrera llena de éxito, pues se dedicaba a operar mujeres en Colombia y en Santiago de Chile.

El español Daniel Sancho, de 29 años, ya confesó haber sido el autor del crimen y justificó que lo hizo porque supuestamente había estado sufriendo acoso por parte del colombiano. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo ante los abogados de oficio tailandeses y varios agentes de policía.

Sancho viajó el domingo 6 de agosto junto con la policía Tailandesa hacia los siete lugares a donde dijo haber arrojado bolsas plásticas con los restos de Arrieta, incluyendo la playa a donde habría llegado para arrojar algunas partes del cuerpo al mar.

El ministerio de relaciones exteriores ya solicitó el informe de la policía tailandesa para conocer los detalles del homicidio del cirujano plástico.

La Cancillería señaló que el Consulado Colombiano en Bangkok está en contacto con las autoridades del país asiático para conocer las circunstancias de la muerte del médico y agradeció por la captura del presunto homicida.