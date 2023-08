Abogado Miguel Ángel de Río denunciará a Agmeth Escaf: ‘‘Acude al instrumento de los cobardes’'

El abogado Miguel Ángel de Río anunció que denunciará a Agmeth Escaf. Foto: Jesús Aviles

En un nuevo capítulo del debate entre el abogado Miguel Ángel del Río y el político Agmeth Escaf se dio a conocer que el defensor judicial denunciará al congresista luego de que este afirmara que el abogado había aportado $500 millones a la campaña presidencial de Petro en el 2022.

Te puede interesar: Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Armando Benedetti, algunos de los mencionados en los chats del hijo del presidente

En un video, Del Río mencionó que Escaf acudió a instrumentos de cobardes ‘’advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado con el único propósito de dejar la honra y mancillar la dignidad de un ser humano cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer’'.

Añadió: ”Su gran molestia es que hemos atacado primero todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones de la primera dama en construir algunos espacios políticos porque nos hemos metido además con su amigo Mario Fernández Alcocer un bandido cercano a los paramilitares, entonces como no tiene pruebas advierte que otra persona le dijo será denunciado ante la corte suprema de justicia para que responda por lo que él debe probar”.

Continúa el debate entre el representante Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río. Foto: Facebook - Colprensa

Apartes de la pelea

El debate entre el abogado Miguel Ángel del Río y el político Agmeth Escaf crece a raíz de una confesión hecha por Nicolás Petro el primogénito del presidente sobre el ingreso ilegal de recursos usados en la campaña del mandatario en la Costa que desató todo tipo de señalamientos entre miembros del partido de Gobierno y antiguos miembros del mismo.

Te puede interesar: Políticos, empresarios, abogados, narcotraficantes y hasta la primera dama Verónica Alcocer: estos son, según la Fiscalía, los personajes relacionados con el escándalo de Nicolás Petro

Ahora el representante Agmeth Escaf apareció en una de las estructuras de personas relacionadas de Nicolás Petro que la Fiscalía General reveló junto a la primera dama, Verónica Alcocer.

En las primeras horas del lunes 7 de agosto, Escaf usó sus redes sociales para advertir que le exigirá a la Fiscalía General una explicación por qué lo incluyó en la estructura.

Te puede interesar: En 48 horas, Nicolás Petro pasó de ser inocente a ser el testigo clave en la investigación por el ingreso de dinero ilícito a la campaña “Petro Presidente”

Luego de mencionar decir que nadie en el Pacto Histórico de esa región lo aceptaba como candidato escribió: “Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones”.

Miguel Ángel del Río calificó de ataque falso el señalamiento de Agmeth Escaf en su contra

Dentro de las explicaciones de Escaf, el político mencionó que “el candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar de que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”.

Agmeth Escaf contra Miguel Ángel del Río

Escaf se refiere en los mensajes a las declaraciones hechas por revista Semana de Nicolás Petro en las que se informa que Miguel Ángel del Río ingresó a la campaña por él: “Él estuvo luchando por la cabeza de lista a la Cámara por el Atlántico, pero imponen a Agmeth porque, hay que decirlo, a él lo impusieron (...) desde Bogotá la señora Verónica Alcocer con el señor Eduardo Noriega”.

Sobre las declaraciones hechas por el político el abogado Del Río comentó en entrevista con El Tiempo: “Es mentira del señor Escaf. Al contrario. Una de las razones por las cuales desistí de la aventura política era por falta de recursos. Nadie me apoyó económicamente”.

Y afirmó ante el medio citado que nunca ofreció dinero a nadie en campaña, incluso, que por esto otra persona fue elegida en su lugar “lo que demuestra es que ellos tenían el poder económico. Hasta encuesta hicieron. Yo no tenía recursos para hacer ni quiera una encuesta. Todo lo hice de mi propio bolsillo. Dejé a un lado mi carrera para esa aventura”.

Horas más tarde, el penalista se pronunció en sus redes sociales y comentó: “En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme solo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”.

Miguel Ángel del Río anuncia que denunciará a Agmeth Escaf por señalamiento en su contra

Ahora se espera cuál será el futuro de este nuevo debate en el panorama nacional, cabe mencionar que los dos protagonistas del caso hicieron parte del cuadro presentado por el fiscal Mario Burgos en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra Nicolás Petro.