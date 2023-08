Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’, la emprendió contra Nicolás Petro por no ir a la cárcel, como lo hizo su padre

Daniel Mendoza, el creador de 'Matarife', señaló que Nicolás Petro se 'arrodilló' a la Fiscalía. (Colprensa)

El terremoto político que generó la judicialización de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, no para de provocar reacciones, sobre todo después de la entrevista que brindó a la revista Semana, el sábado 5 de agosto, donde señaló que su padre había sido distante y criticó duramente a otros miembros de la familia presidencial.

En este caldeado ambiente en la opinión pública del país, uno de los simpatizantes del jefe de Estado que la emprendió en contra de su primogénito fue Daniel Mendoza, el creador de la serie ‘Matarife’ donde se documenta, de forma controversial, los supuestos crímenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según el también abogado, y ahora aspirante a un escaño en el Concejo de Bogotá, el vástago de Petro es un cobarde que dista mucho de su progenitor.

“El Presidente @petrogustavo aguantó la carcel impuesta por una tiranía opresora. Resistió la tortura. Vivió el dolor del exilió. Aún así, jamás dejó atras sus ideales. Nicolás en cambio no aguantó una audiencia, se le arrodilló al fiscal del Matarife y le entregó en bandeja sus mentiras babosas (sic)”, sentenció en su cuenta oficial de Twitter.

Trino de Daniel Mendoza sobre Nicolás Petro. (Captura de pantalla)

Y es que Mendoza ha sostenido que este proceso penal en el que Petro Burgos aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito es un complot para atacar al mandatario, donde uno de los autores principales sería el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

“Lo de Nicolás fue un entrampamiento con una evidente finalidad política. El proceso lo construyó la propia fiscalía desde hace meses como estrategia de desprestigio en contra del Presidente @petrogustavo. Nicolás fue solo un borrego util del fiscal Barbosa, es decir, del Matarife (sic)”, trinó.

Trino de Daniel Mendoza sobre Nicolás Petro. (Captura de pantalla)

El creador de la controversial serie en la que señala al expresidente Uribe y sus copartidarios de varios hechos delictivos, anunció que documentará también este nuevo hecho.

“El proceso de Nicolas es una trampa que le tendieron a @petrogustavo. En esta trama fétida confluyen las familias más poderosas y corruptas de la extrema derecha costeña y un fiscal que no es más que una foto en el organigrama del Clan del Golfo. Estoy echando hilos. Esperen T4 (sic)”, aseguró.

De hecho también expresó que Gustavo Petro estaba siendo víctima de su propia rectitud al brindar garantías de no inmiscuirse en el proceso a su hijo, por los corruptos con los que estaba tratando.

“Nuestro Presidente @petrogustavo peco por respetuoso, decente y conciliador. Llegó a sentarse con el Matarife y a consentirle el lomo a las fieras. Se le olvidó que son hienas y le mordieron la mano...y ahora, si no las enjaula, se lo tragan (sic)”, aseguró.

Trino de Daniel Mendoza sobre Nicolás Petro. (Captura de pantalla)

Presidente se refirió a la entrevista de su hijo

El jefe de Estado se refirió en la mañana del sábado a las declaraciones de su primogénito en Semana y todo indica que se provocó una fractura muy fuerte en la familia presidencial.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí, terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”, afirmó inicialmente en una extensa publicación de Twitter.

También reiteró que seguirá respetando la independencia de poderes y no intervendrá en el proceso judicial de su hijo, como lo ha estado haciendo desde que estalló el escándalo.

“Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados (sic)”, indicó.

En su reacción también volvió a asegurar que en su campaña presidencial no ocurrieron hechos irregulares y de estos hechos solo tuvo conocimiento cuando se lo contó Daysuris del Carmen Vásquez, excompañera sentimental de Petro Burgos.

“La campaña no recibio dinero alguno de caracter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo (sic)”, sostuvo.

Finalmente, le expresó sus mejores deseos a su vástago, en especial ahora que también se va a convertir en padre, no como le ocurrió a él, que estaba privado de la libertad cuando inició esa etapa de su vida.

“Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conoci a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos (sic)”, concluyó.