Alcocer Petro, el ‘otro Nicolás’, tuvo que aclarar un trino que hizo en apoyo de su padre, el presidente de la República

Nicolás Alcocer Petro y Nicolás Petro Burgos. (Presidencia de la República)

No para la controversia por el proceso judicial en contra de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, en el que está respondiendo por captar dinero de los cuestionados personajes Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, y de Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco Hilsaca’ para la campaña presidencial de su padre y apropiarse de esos recursos.

Aunque en una entrevista que concedió a la revista Semana, el vástago del jefe de Estado aclaró que ni su progenitor, ni el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, tenían conocimiento de este hecho.

El jefe de Estado se refirió en la mañana del sábado a las declaraciones de su primogénito en esa revista y todo indica que se provocó una fractura muy fuerte en la familia presidencial, ya que Petro Burgos señaló que su padre fue ausente en su crianza.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí, terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos (sic)”, afirmó el mandatario.

Ante ese diálogo que sostuvo en el mencionado medio de comunicación, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar, entre ellas la de otro de sus hijos, Nicolás Alcocer Petro, que ha estado publicando sentidos mensajes por esta complicada situación a raíz de este escándalo.

Sin embargo, uno de sus trino no le salió muy bien y tuvo que hacer aclaraciones al respecto, porque involucraba a la más pequeña del clan presidencial.

“Los errores son de humanos. De grandes, corregirlos, Antonella es la prueba de ello. Te queremos papá (sic)”, reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter a la publicación que el mandatario dedicó al Nicolás procesado.

Trino de Nicolás Alcocer Petro en apoyo a su padre. (Captura de pantalla)

Por su afirmación, muchos tuiteros hicieron una mala lectura con lo que trataba de decir, así que le tocó replantear lo que había expresado.

“Para aclarar, Antonella es prueba de un padre cariñoso, correcto y presente al 100% en la vida de su hija. Gracias al ejemplo de nuestros papás, es una niña ejemplar y disciplinada hoy en día (sic)”, señaló horas después a esa mención.

Petro Alcocer, como los otros hijos del jefe de Estado, han estado apoyando firmemente a su padre por la complicada situación que atraviesan, donde Petro Burgos responde judicialmente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Trino de Nicolás Alcocer Petro en apoyo a su padre. (Captura de pantalla)

“¡Fuerza papá! Somos más los que creemos en ti, vamos pa lante. @petrogustavo (sic)”, le expresó al presidente de la República.

Lo mismo también ha hecho Sofía Petro: “Al presidente le suelo discutir muchas cosas porque creo que siempre se puede hacer mejor. Pero hay dos cosas indiscutibles y que nadie tiene como él: La honestidad de su corazón y su amor por los y las colombianas. Con la consciencia tranquila, adelante pa. A Nicolás le deseo sabiduría, serenidad y muchísima salud y paz para su bebé (sic)”.

El mensaje del jefe de Estado a Petro Burgos

Aparte de señalar que tendrán que reencontrarse para perdonarse, el presidente de la República reitero que seguirá respetando la independencia de poderes y no intervendrá en el proceso judicial de su hijo, como lo ha estado haciendo desde que estalló el escándalo.

“Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados (sic)”, indicó.

En su reacción también volvió a asegurar que en su campaña presidencial no ocurrieron hechos irregulares y de estos hechos solo tuvo conocimiento cuando se lo contó Daysuris del Carmen Vásquez, excompañera sentimental de Petro Burgos.

“La campaña no recibio dinero alguno de caracter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo (sic)”, sostuvo.

Finalmente, le expresó sus mejores deseos a su vástago, en especial ahora que también se va a convertir en padre, no como le ocurrió a él, que estaba privado de la libertad cuando inició esa etapa de su vida.

“Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conoci a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos (sic)”, concluyó.