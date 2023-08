Procuraduría designó representante especial en el proceso contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones

El auto de la Procuraduría General de la Nación se da en respuesta a la denuncia que radicó el 3 de agosto el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández en contra del presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

A través de un auto del 4 de agosto de 2023, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó al titular de la Procuraduría delegada de Intervención 5 Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal para que actúe en representación del Ministerio Público en el proceso que adelante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.

El auto se conoce luego de que el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández radicara una denuncia en contra del presidente, el 3 de agosto, luego de que se conocieran las declaraciones que entregó Nicolás Petro a la Fiscalía General de la Nación.

Pena de Nicolás Petro podría ser de 9 a 30 años: Procuraduría

La procuradora 55 judicial penal II y delegada en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, advirtió que, por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro podría acarrear penas, por la gravedad de sus conductas, de 9 a 15 años, en el primer cargo que le imputaron, y de 10 a 30 años en el segundo cargo.

“Las penas son proporcionales a la gravedad. En ese sentido, las penas previstas para los delitos que se encuentran imputados, esto es, enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, son penas bastante altas. El primero tiene una pena de 9 a 15 años y el segundo de 10 a 30 años, lo que evidencia que el legislador, en su momento, en desarrollo de su política criminal, supo que esta era una conducta de alta gravedad”

También señaló que en el primer cargo imputado a Petro Burgos “este es un enriquecimiento ilícito grave. Entendiendo la cuantía, 1.053 millones de pesos, es una suma para nada despreciable, que supera los ingresos del diputado” dijo durante la audiencia.

Sobre el delito de lavado de activos, la procuradora aseguró que “lo que se pretende es precisamente que no ingresen capitales ilícitos al circuito económico. Se necesitan unas condiciones básicas de legalidad en el tráfico de los bienes y servicios. Esto sería lo que se estaría protegiendo con una penalización contra el lavado de activos”.

Abogado de Nicolás Petro insistió en pedir prisión domiciliaria: “En la cárcel lo esperan para matarlo”

David Teleki, quien es abogado del diputado Nicolás Petro, se refirió a la captura de su cliente. Fotos suministradas

Durante la tercera jornada de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento Petro Burgos, su abogado David Teleki denunció que hay personas que no conocen, pero que han tratado de buscar al hijo del presidente Gustavo Petro, por lo que Por pidió protección a la Fiscalía General de la Nación para su defendido. En medio de la diligencia judicial, la Procuraduría General de la Nación acompañó la solicitud de la Fiscalía de enviar al hijo del presidente Gustavo Petro a casa por cárcel.

El abogado Teleki respaldó la petición de ser detenido en su domicilio, pues “en la cárcel lo esperan para matarlo”.

“Eso es sumamente grave, su señoría, y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento. Si usted abre las redes sociales, las redes públicas, se encontrará que en realidad se trata de una situación bastante compleja, que puede implicar riesgos inminentes para la vida de mi defendido y de su apoderado”.

También aseguró que existen personas que quieren “callar” al hijo del presidente Petro, por miedo a lo que llegue a declarar ante la justicia: “Su voz, sus palabras, no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo. Hay personas que no quieren que la verdad se sepa. Y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos, es una sola. Mi defendido con su valentía e interés ha puesto el pecho a la situación”.

El abogado Teleki añadió que “si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas. Eso lo podemos asegurar por los hechos de los últimos días que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales; de la forma en cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia”.