Colombia

De las redes sociales al éxito en OnlyFans: estos son los influenciadores colombianos que la están “rompiendo”

En la lista se encuentra la joven caleña que desbancó a Aida Cortés en ingresos mensuales

Por Katherine Lancheros

El éxito de figuras colombianas
El éxito de figuras colombianas en OnlyFans demuestra el potencial de la plataforma como generadora de ingresos para los influenciadores. Fotos: Redes sociales

OnlyFans ganó popularidad en el mundo digital como una red social privada y exclusiva, donde los usuarios pueden compartir detalles íntimos de su vida mediante suscripciones pagadas. Esta plataforma se convirtió en un canal de generación de ingresos para numerosos influenciadores, en el que se incluyen actrices, creadores de contenido, artistas y músicos.

Con un modelo de negocio basado en la suscripción, OnlyFans permite a los creadores de contenido monetizar sus fotos y videos, de esta manera establecen una tarifa estándar para aquellos que deseen acceder a su contenido exclusivo.

La posibilidad de compartir aspectos más personales de sus vidas con una audiencia dispuesta a pagar por ello, trajo a figuras públicas del entretenimiento en Colombia y otros países.

Entre los creadores de contenido que han incursionado en OnlyFans en Colombia, destacan nombres como Angie Brand, Cintia Cossio, Aida Cortés, Aura Cristina Geithner, Alejandro Ospina. Estas figuras conocidas por su presencia en el mundo actoral y su influencia en las redes sociales, encontraron en la plataforma una nueva manera de conectar con su audiencia y obtener ingresos adicionales.

Angie Brand

Angie Brand, originaria de Cali, cuenta con más de tres millones de seguidores en sus redes sociales. Brand comparte contenido subido de tono y con poca ropa, lo que atrae a muchas personas a suscribirse a su plataforma “azul” para acceder a un contenido más explícito.

Angie Brand es la nueva
Angie Brand es la nueva modelo de OnlyFans que gana más dinero que Aida Cortés. Instagram/@angiebrand07

Recientemente, en respuesta a una pregunta de uno de sus seguidores, la joven reveló capturas de pantalla que mostraban sus ingresos mensuales en OnlyFans, los cuales oscilan entre los 45 mil y 50 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 189 millones de pesos colombianos.

Aida Cortés

Aida Cortés emergió como una de las figuras más reconocidas en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans. Su ascenso a la fama se consolidó con un aplaudido cover de la canción Sin pijama, que rápidamente se viralizó y la catapultó a la atención del público.

Aida Cortés, de actriz a
Aida Cortés, de actriz a creadora de contenido exitosa en OnlyFans gracias a su cover de "Sin pijama". Instagram/@aidacortesll_

Con una presencia carismática y cautivadora, Aida Cortés supo apoderarse de las redes sociales, por lo que atrajo a más de 4.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Además de su éxito en OnlyFans, Aida Cortés aún destaca en la escena de las redes sociales, donde comparte momentos de su carrera artística, viajes, y otros aspectos de su día a día.

Si bien su presencia en la plataforma “azul” generó controversia en algunos sectores, Aida Cortés ha defendido su derecho a monetizar su contenido y compartirlo con aquellos que valoran su trabajo, para ella, la plataforma es una oportunidad de conectarse con su audiencia de manera más directa.

Aura Cristina Geithner

Reconocida actriz y modelo de 56 años, ha experimentado un giro significativo en su vida al darle mayor importancia a su emprendimiento en la plataforma digital OnlyFans que a su carrera en la actuación.

Su última aparición en una producción convencional ocurrió en 2016, en la serie Despertar contigo de TV Azteca. Sin embargo, debido a problemas económicos y de salud, Geithner encontró en OnlyFans una fuente de ingresos estable que le permitió superar sus dificultades.

Aura Cristina Geithner apuesta por
Aura Cristina Geithner apuesta por el emprendimiento en OnlyFans, dejando atrás su carrera actoral. Colprensa

A pesar de las críticas que pudo recibir por su decisión, la actriz no se preocupa por las opiniones de colegas o internautas, y se siente satisfecha de ser parte de los contenidos digitales. En una entrevista en el programa Sin carreta de Canal 1, expresó que se actualizó en el mundo digital y está convencida de que esta plataforma es una gran oportunidad para ella.

Cintia Cossio

La creadora de contenido es la hermana de Yeferson Cossio, un influenciador colombiano conocido por sus videos en redes sociales que muestran lujos, bromas y excentricidades.

Cintia Cossio crece exponencialmente en
Cintia Cossio crece exponencialmente en todas sus redes sociales y sobre todo en la plataforma “azul”. Foto: Instagram @soycintiacossio

Ella también es activa en varias plataformas digitales como Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, además, incursionó en el servicio para adultos, donde ha acumulado más de 287 mil seguidores. Por otro lado, su tarifa mensual en esta plataforma es de 23 dólares, lo que equivale aproximadamente a $89.878 pesos colombianos.

La joven se ganó el cariño de todos no solo por su atractivo físico, sino también por su sentido del humor; en cada ocasión que se presenta, logra arrancar risas a sus seguidores.

Alejandro Ospina

Alejandro Ospina y Daniel Montoya, que es su pareja, compartieron en el programa Mañanas Blu, hace unos años, detalles sobre su experiencia en la plataforma OnlyFans, donde lograron atraer un promedio de 5.000 suscriptores al mes, quienes pagan alrededor de 13 dólares por sus contenidos exclusivos.

Esta cifra se traduce en ganancias significativas para los influenciadores, ya que al multiplicar el número de suscriptores por la tarifa mensual, obtienen aproximadamente 65.000 dólares, de los cuales 52.000 dólares son para ellos, puesto que el resto corresponde a la comisión de la plataforma. En pesos colombianos, esto representa casi $200.000.000 mensuales.

Alejandro Ospina y Daniel Montoya:
Alejandro Ospina y Daniel Montoya: 5,000 suscriptores mensuales en OnlyFans generando ganancias destacables. Foto: @aospinad/Instagram

Ambos influenciadores reconocieron que alcanzar estas cifras no es tarea sencilla, ya que requiere de tiempo, dedicación y una gestión efectiva en otras redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok para atraer más clientes a OnlyFans.

Cabe destacar que OnlyFans se ha convertido en una oportunidad para los creadores de contenido con el fin de romper con los límites de otras redes sociales y compartir contenido más explícito o personal, todo bajo el control de una suscripción pagada.

