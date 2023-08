“Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy”: Petro se pronunció ante escándalo por dinero de narcotráfico en su campaña

El presidente de la República, Gustavo Petro, negó que a su campaña hayan ingresado dineros cuyo origen fueran actividades relacionadas con el narcotráfico. Foto AP

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió, el jueves 3 de agosto de 2023, a los señalamientos hechos por su propio hijo, el ahora exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, sobre el ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Advirtió que, de ser ciertas las denuncias que reveló la Fiscalía General de la Nación, estaría dispuesto a renunciar a su cargo.

En su intervención, el jefe de Estado se comparó con sus antecesores: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos, y mencionó que —a diferencia de ellos— estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso.

“No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, expresó el mandatario desde el Coliseo de Sincelejo, donde participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria.

Desde Sincelejo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se expresó sobre las denuncias de su hijo, el diputado del Atlántico Nicolás Petro, acerca de los dineros "calientes" que habrían ingresado a su campaña.

