Chyno Miranda reapareció en redes sociales luego de importante anuncio

Chyno Miranda reapareció en redes sociales, luego de dar importante anuncio sobre reencuentro con Nacho. Foto: @chynomiranda/ Instagram

A finales de junio, el cantante venezolano Chyno Miranda tuvo una emotiva reunión con su pequeño hijo Lucca, luego de más de un año de no haberlo visitado. El intérprete de Niña bonita también confirmó hace unas semanas el reencuentro con su compañero Nacho, mientras estaba internado en la clínica El Cedral ubicada en Caracas, capital de Venezuela.

“Gracias Dios por esta oportunidad ¡¡¡tan maravillosa que me das!!! El regreso de Chyno y Nacho, esto es para todas las fanáticas”, indicó en el video que publicó en sus redes sociales.

La pareja de artistas confirmó algunas presentaciones para retomar la carrera musical del venezolano

Es de resaltar que el artista está internado en la clínica, de manera obligatoria, para poder atender las adicciones que sufrió y los quebrantos de salud que presentó desde la pandemia. Ahora, todo parece indicar que el reguetonero ha decidido retomar el rumbo de su carrera de la mano de Nacho, con quien se reencontrará para ofrecer algunas presentaciones.

Después de esta noticia, el artista publicó una postal en sus redes sociales en la que se aprecia sonriente, con el fondo de un atardecer venezolano.

Chyno Miranda reapareció en sus redes sociales, después de haber anunciado su reencuentro con Nacho. @chynomiranda/Instagram

“¡Buenas tardes mi gente! ¡¡Feliz y bendecido mes!! Espero que estén disfrutando de la Chyno y Nacho manía!!!!”, fue el texto con el que acompañó la publicación, que en poco tiempo ya alcanzó más de 130 mil likes.

Aunque inicialmente la publicación tenía desactivados los comentarios, el artista decidió abrir la opción para recibir los mensajes de sus fanáticos y algunos de sus colegas, entre los que destacan J Balvin que escribió: “Dale GUERRERO”. Otros mensajes que se pueden leer son: “Estamos tan felices de tu regreso, alegra ver que el creador escuchó nuestras oraciones”; “Dios te bendiga amigo”; “Dale, dale, que sigan las bendiciones”, entre otros.

Cómo fue el reencuentro con su hijo

Debido a los trastornos y adicciones que presentó el artista, debió ser internado de urgencia en una clínica de Caracas. Para diciembre de 2022, en la última entrevista que se conoció del artista con el periodista Israel Gómez, le preguntaron su había hablado con su hijo, a lo que respondió que no, porque él pequeño todavía no habla.

Chyno Miranda pudo reencontrarse con su pequeño hijo después de más de un año sin verlo

A lo que agregó: “Tiene tres años, no habla todavía... lo he visto en fotos, he visto videos de él, increíble, un cachetón hermoso”. Meses después, desde la clínica logró comunicarse con el pequeño Lucca por medio de una videollamada, que fue replicada con una captura de pantalla a través de las InstaStories de su exesposa.

“Nos alegró poder verte por video esta mañana, Feliz día para ti. Montones de bendiciones como siempre”, escribió Natasha Araos sobre la imagen, reencuentro que tuvo como ocasión la celebración del Día del Padre.

Qué dijo sobre su salud

En 2020 fue diagnosticado con una neuropatía periférica, secuelas de los quebrantos que presentó a causa del covid-19. Posteriormente, fue internado en el centro de salud Tía Panchita, en contra de su voluntad, en donde fue sedado por los médicos para hacer efectivo su ingreso y en 2022, remitido a El Cedral, en Caracas.

Chyno Miranda habló sobre su estado de salud, luego de haber pasado por varios centros médicos para su recuperación. Foto: @chynomiranda/Instagram

“Fui llevado en contra de mi voluntad. A mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voultad, llegué a Tía Panchita sedado”.

Miranda reconoció sus excesos del pasado: “Yo sé que Jesús (su nombre de pila) tuvo muchos excesos, pero es parte de la vida. Creo que los hombres tenemos que vivir eso, aprender y echar pa’ adelante”.