Ladrones fueron atropellados por su víctima con una camioneta, uno de ellos murió

Uno de los criminales perdió la vida.

La inseguridad es uno de los factores que más preocupa a los colombianos en la actualidad, por lo que, a pesar de no ser cobijados por la justicia, se han registrado casos en los que los ciudadanos que son víctimas de hurtos o robos optan por tomar justicia por mano propia agrediendo a los criminales.

En la tarde del 30 de julio, un hombre atropelló con su camioneta a dos presuntos criminales luego de que estos lo asaltaran con un arma de fuego a bordo de una motocicleta, en el hecho, dos vehículos más vieron afectados, además de un poste de luz que terminó caído en plena vía pública.

De acuerdo con medios locales, el hecho se registró en el barrio Las Flores, luego de que un ciudadano fuera víctima de un robo en la carrera 19D con calle 16; sin embargo, esta persona no dejo que la acción pasara desapercibida, por lo que luego de que los sujetos escaparan a bordo de una motocicleta, decidió perseguirlos en su camioneta.

Algunas calles más adelante, el conductor logró alcanzar a sus asaltantes, a quienes arrolló a gran velocidad con su vehículo; testigos afirmaron a las autoridades que estas personas terminaron cayendo algunos metros más adelantes de donde se registró el choque en el que también se vieron involucrados un taxi y un automóvil particular Mazda.

Vecinos del sector grabaron con sus teléfonos el momento posterior al choque; en una de las grabaciones se observa a uno de los presuntos criminales junto a la que sería el arma con la que asaltaron al conductor de la camioneta, esta persona tenía una gran cantidad de sangre en su rostro, y aunque en las imágenes se observa como luchaba por su vida, minutos más tarde falleció productos de las heridas que le provocó la colisión.

Vecinos del sector registraron los momentos posteriores al choque. Redes Sociales.

Luego del choque, el otro ladrón intentó escapar del lugar, lo que fue impedido por parte de la comunidad, que lo retuvieron durante varios minutos hasta que las autoridades llegaron al sitio. Además, un poste de la luz terminó caído en la mitad de la vía tras ser impactado por uno de los vehículos, por lo que la calle 16 en Valledupar permaneció cerrada hasta que fue controlada la situación.

Hasta el momento, las autoridades de Valledupar no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce el accionar que tomará la justicia con el conductor de la camioneta que provocó el siniestro vial y la muerte de uno de los presuntos criminales.

Debido a que los múltiples videos grabados por la comunidad se convirtieron en tendencia, varios usuarios en redes sociales mostraron su apoyo al hombre que fue víctima del robo y que posterior a ello ocasionó el choque, afirmando que esa es la única solución que ha encontrado la ciudadanía para combatir a la delincuencia en el país.

¿Cómo se determina la legítima defensa?

El 25 de enero de 2022, el Gobierno nacional sancionó la Ley 2197, en la cual se establece la ausencia de responsabilidad penal en los casos en que la persona actúe dentro de la legítima defensa, este se define como la acción en la que una persona se defiende de una agresión inminente e injustificada, sin embargo, se estipula que la acción debe ser proporcional a la que el victimario estuviera ejerciendo.

Por lo que casos como el indicado no se considerarían como defensa propia, y en esos casos las personas que agredan a los presuntos criminales podrían enfrentar cargos en su contra por tomar la justicia por mano propia, acción que no es protegida por la ley.

“Cuando no existe una agresión inminente e injustificada; cuando no se esté cuidando un bien jurídico tutelado por la ley; o cuando no haya una proporcionalidad en el uso de los medios, no podría considerarse que actúa en razón de la legítima defensa, sino que ha tomado la justicia por mano propia y debe enfrentar de manera judicial su accionar”, declaró para El País César Lemos, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia.