“La ‘paz total’ parece una paz fatal”: Iván Duque critica que el Gobierno haya designado a Mancuso como gestor de paz

Expresidente Iván Duque hizo una nueva crítica al presidente Gustavo Petro Fotos: Colprensa

Un nuevo capítulo se abre en la disputa que ha mantenido el presidente de la República, Gustavo Petro, y su antecesor Ivan Duque. Después de que lleven varios días entre indirectas y ataques frenteros entre políticos, en las últimas horas, el expresidente se refirió a la “paz total” que ha propuesto el actual mandatario, además de criticar la forma como ha llevado las riendas del país.

Te puede interesar: Diego Molano, exministro de Defensa de Iván Duque, es oficialmente candidato a la Alcaldía de Bogotá

Duque se refirió principalmente al reciente nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, además de hablar del proceso de diálogos que se mantiene con el ELN. “Para mí la ‘paz total’ parece una paz fatal. La paz no se puede construir consintiendo. A los delincuentes no se les puede nombrar gestores para que no los persiga la fuerza pública. Ahora están reclamando fondos para que les den de comer a los pobrecitos miembros del Eln, que no tienen nadita que comer después de tantos años dedicados al secuestro, a la extorsión, al narcotráfico”, sentenció el expresidente en una entrevista con el diario El Tiempo.

El exmandatario no dudó en referirse al nuevo gestor de paz designado por el Gobierno nacional, aseverando que Mancuso solo pretendía evadir la justicia, buscando acuerdos a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El presidente Gustavo Petro le envió un contundente mensaje al expresidente Iván Duque. Crédito: Archivo

“Él fue extraditado a los Estados Unidos para cumplir penas de narcotráfico, pero tiene pendiente regresar a nuestro país a someterse a Justicia y Paz y pagar las condenas por los crímenes de lesa humanidad. Él, sin embargo, ha tratado de meterse por una ranurita a la JEP para que entonces, so pretexto de decir la verdad, no tenga ni extradición y también lo dejen en libertad”, señaló al medio citado.

Te puede interesar: A propósito de Salvatore Mancuso: estos son los polémicos nombramientos de gestores de paz del Gobierno Petro

Duque aprovechó el momento para asegurar que el actual Gobierno no ha mantenido una línea coherente, por lo que no han priorizado las funciones de las Fuerzas Militares en medio de un proceso de paz con el ELN. “No tienen claridad sobre cuáles son los objetivos por lograr, no tienen claridad sobre cuáles son los indicadores por cumplir, y mucho más cuando se les obliga a referirse en términos respetuosos a sus victimarios, a quienes, además, se les nombra gestores de paz, y se les limita la capacidad de acción”.

Según el expresidente, las Fuerzas Militares se encuentran desorientadas, ante la ausencia de directrices claras. A pesar de eso, según indicó, intentan mantener el orden y la soberanía del país. Duque también señaló que el país está ante una desmotivación de sus ciudadanos, que se ve reflejada en el estancamiento de los sectores económicos.

Te puede interesar: Máximo cabecilla de los Costeños dice que quiere ser nombrado gestor de paz

“He visto el aumento de la desconfianza que se mide en la baja de las ventas de viviendas, de automotores, está afectada la confianza del consumidor, la confianza industrial. Este conjunto de cosas lleva a una desaceleración de nuestra economía, que tarde que temprano nos pasará factura”, puntualizó el exmandatario.

Las declaraciones de Iván Duque llegan unas horas después de que el presidente Gustavo Petro lo criticara en sus redes sociales, además de resaltar el trabajo de su gabinete, en aras de perfeccionar el proyecto de presupuesto general de la nación. “Sorprendente la mala gestión económica del gobierno pasado. Por su negligencia el pago de la deuda pública saltará de 76 billones de pago de este año a 105 billones el año entrante. Un golpe brutal”, señaló el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque por la administración de los recursos públicos. Foto: Twitter de Gustavo Petro

El presidente también se refirió a la supuesta estrategia que habría utilizado Iván Duque para “ahogar financieramente” su Gobierno. “Duque es el primer gobierno del mundo que usa el crédito flash del FMI que se paga en el corto plazo: años 2024, 25 y 26 fundamentalmente y al mismo tiempo obliga rápidamente a llegar al superávit primario”, indicó Petro en las últimas horas.