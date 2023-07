Los premonitorios trinos de Day Vásquez antes de su captura: “Mañana va a arder más”

Day Vásquez y Nicolás Petro fueron capturados en la mañana del 29 de julio en Barranquilla, después fueron trasladados al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Infobae/Archivo.

Como si supiera qué iba a pasar, el 28 de julio, un día antes de su captura, Day Vásquez, la exesposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, hizo dos trinos premonitorios que se hicieron realidad en la mañana del 29 de julio cuando la expareja fue capturada en Barranquilla por orden de un juez y trasladados al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

El primer trino lo hizo sobre las 2:23 p. m. del 28 de julio contestándole a una tuitera que escribió: “La cosa política está que arde”. El tuit de Vásquez advertía que el 29 de julio todo ardería más: “Mañana va a arder más”.

¿Sabía Day Vásquez que el 29 de julio iba a ser capturada junto a Nicolás Petro Burgos? Twitter.

El segundo trino, lo hizo minutos después, sobre las 2:57 p. m., también como respuesta a un tuit del abogado Miguel Ángel del Río Malo, que a su vez le contestaba a su colega Iván Cancino, quien tuiteó ponderando el anuncio de la candidatura de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla diciendo: “La única “mafia” que conoce Alejandro Char es la de la gente que lo quiere y apoya. El pueblo que le reconoce todo lo que ha hecho y hará por Alcaldía de Barranquilla”.

El abogado Del Río le contestó: “Mafia electoral por la que tendrá que pagar”. Fue en respuesta a este trino que Vásquez hizo su segundo tuit premonitorio: “Todos los que han estado a nuestro al rededor y que están siendo investigados, también deben pagar”.

Los trinos de Day Vásquez resultaron premonitorios. Twitter.

¿Sabía Vásquez que sería capturada el 29 de julio y por eso trinó como trinó? Que cada uno saque sus conclusiones.

Al que sí sorprendió la captura de Vásquez fue a su abogado, Alait Freja Calao, que le dijo a Semana: “Day Vásquez pasó de denunciante a investigada”. El penalista también cuestionó que las autoridades vayan a investigarla y procesarla como cómplice, cuando fue ella la que reveló todo el escándalo y aportó buena parte de la evidencia: “La noticia criminal se abrió por ella”.

Nicolás Petro y Day Vásquez ya están en el búnker de las Fiscalía en Bogotá

Primeras imágenes de Nicolás Petro y Day Vásquez tras su captura, serán trasladados a Bogotá. Captura.

Sobre la 1:05 p. m. del 29 de julio, aterrizaron en Bogotá Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez, luego de su captura en Barranquilla, y fueron trasladados al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en donde esperan a que se adelante la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento, en cuanto la programe el juez que lleva el caso.

A Nicolás Petro Burgos se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que a Day Vásquez los de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha.

Captura de Nicolás Petro no era necesaria, dicen Miguel Ángel del Río e Iván Cancino

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, engañó a su exesposa Day Vásquez, y esta lo acusó de tener plata ilegal: ambos irán a juicio. Imagen: Infobae.

Los penalistas Iván Cancino y Miguel Ángel del Río Malo, en diálogo con Infobae Colombia dijeron que, con la información que se ha conocido del caso, no eran necesarias las capturas de Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez, pues coinciden en que no existe evidencia de que alguno de los dos tuviese intenciones de fugarse de la justicia.

Así lo expuso Iván Cancino: “Creo que las capturas y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser la regla excepcional y pues a primera vista no representaba ningún riesgo de fuga ni una obstrucción a la justicia. Falta esperar a ver qué elementos tiene la Fiscalía, que a lo mejor uno desconozca. Creo que estos casos, que son de alta connotación de cubrimiento público, deben servir de ejemplo para una crítica constructiva a jueces y fiscales: no pueden seguir pensando que la regla general sea capturar a las personas. No me parece que sea acertado. La responsabilidad se resuelve en un juicio y preferiblemente en libertad”

Mientras que Miguel Ángel del Río Malo advirtió: “La libertad es la regla general en una actuación penal. Si no existe ninguna evidencia de que una persona que está siendo investigada se pueda fugar a otro país, por ejemplo, entonces no hay necesidad de solicitar una orden de captura”.