Dos niñas protagonizaron pelea en colegio de Bosa y la mamá de una de ellas alentaba la riña

La pelea entre menores fue promovida por la madre de una de las menores. Foto: Redes Sociales.

La intolerancia es uno de los factores que más preocupa a las autoridades en Bogotá, ya que en el primer semestre de 2023 se registraron más de 365 homicidios, de los cuales 93 fueron durante riñas, 22 más en comparación con 2022; además de que este tipo de comportamientos violentos se está replicando en los colegios del distrito.

Una riña entre dos menores de edad se registró en un colegio de la localidad de Bosa, pelea que fue grabada por uno de los testigos y compartida por miles de usuarios en las redes sociales, pero lo que generó la indignación de los bogotanos es que en las imágenes se observa la presencia de una mujer que sería la madre de una de las implicadas, que lejos de intentar terminar el conflicto, alentaba a continuar con la gresca.

“Miren esta es la mamá de una de las niñas”, son las palabras de la persona que grabó con su teléfono celular el momento en el que dos menores de edad se están agrediendo en el piso ante la atenta mirada de un gran número de estudiantes, además de la presencia de varias personas que no portaban el uniforme de la institución y que serían mayores de edad.

En un momento la mujer vestida de rosado intentó acercarse a la pelea, pero otra señora impidió que esto sucediera tras tomarla de los brazos. Además de los menores de edad, en el lugar permanecieron varios adultos presenciando la pelea, lo que generó la indignación de quien grabó el video, la cual recibió reproches por algunas estudiantes por filmar el conflicto.

“Cómo es posible que una mamá permita que una niña se golpee con la otra”, es lo que le responde la mujer a quien le pidió que no continuará grabando, por lo que las menores que serían compañeras de una de las implicadas en la pelea, le indican que la menor tenía el permiso de su mamá para ser parte de la riña.

Testigos del hecho manifestaron la sorpresa que les generó la actitud de la madre de una de las implicadas.

La divulgación de este video generó la indignación de los usuarios en redes sociales, que recriminaron la actitud de la madre de la menor, pero además señalaron a los demás adultos que se encontraban observando la pelea, ya que en ningún momento alguien intentó separar a protagonistas del conflicto.

“Después no se quejen cuando los hijos les levanten la mano y hasta los saquen de su propia casa”, “Este es el ejemplo de ser un país sin educación” o “No hay derecho a que esto ocurra, el ICBF debe intervenir y sancionar a la madre de la niña”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios al respecto.

Testigos del hecho señalaron que hasta el lugar tuvieron que llegar uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá para separar a las menores.

Desde la Secretaría de Educación informaron que junto a la Secretaría de Seguridad se abrió una investigación para esclarecer los hechos, esto por medio del comité de convivencia de la institución a la que pertenecen las estudiantes.

De la misma forma, el subsecretario de seguridad ciudadana, Andrés Nieto, informó que se trataría de un conflicto que se presentó al interior de un colegio, pero como es habitual en muchos casos de esta índole, los implicados acordaron encontrarse a las afueras de la institución para resolver sus problemas de manera violenta.

“La niña de la señora tenía su carita llena de piercing y la otra niña lo que hizo fue arremeterle a la cara, arrancárselos y pues obviamente la niña sangraba. A ella eso no le importó, no le importó. Ella lo que decía era “pues que la mate, que la maten. Al final cada vez las personas que se metan aquí no van a colaborar para el velorio. Si mi hija se la va a robar, pues que robe”, fueron las palabras de la mamá”, señaló una testigo de la pelea a Blu Radio.