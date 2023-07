Luisa Fernanda W aclara si está embarazada por tercera vez

Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno ha logrado consolidar una estable relación sentimental desde el año 2019. Y en lo corrido de su romance, la creadora de contenido y el cantante de música popular han vivido en dos oportunidades la experiencia de ser padres, primero con Máximo (2020) y después con el nacimiento de Domenic (2022).

En vista de que disfrutan mucho de su faceta como padres, ¿la pareja quisiera tener un tercer hijo? Pues bien, todo parece indicar que durante los recientes días la también empresaria ha sido protagonista de rumores de embarazo, por lo que quiso salir a aclarar el tema de una vez por todas desde sus Historias de Instagram.

“He recibido muchos comentarios todo el tiempo de pa’ cuándo el tercer bebé, que yo digo: Dios mío, ¿en serio la gente cree que uno se quiere llenar de bebés?, si es la voluntad de Dios, perfecto, eso va. Pero si no yo estoy perfecta con dos hijos, no quiero por ahora buscar un tercer bebé”.

Posteriormente, la influenciadora antioqueña dio cuenta de que el origen de los rumores se debe a que por estos días su abdomen luce un poco hinchado porque está atravesando por su periodo menstrual.

“A lo que voy con esto es que cuando a uno lo ven así (mostró su abdomen): con esa medio pancita que le sale a uno cuando está en sus días, todo el mundo empieza a ser comentarios de: Está embarazada. Eso es súper incómodo, yo no sé niñas, pero a mí cuando estoy en mis días me pasa que retengo demasiados líquidos... pero no significa que uno esté embarazada”.

Para finalizar, comentó que desde una semana antes de que llegue su periodo: “se me empieza a hinchar esta zona que me miro al espejo y parezco como con tres meses de embarazo”. Pero, en definitiva: no, Luisa Fernanda W no está nuevamente embarazada y, por lo dicho, no tiene planes a futuro de convertirse en madre por tercera ocasión.

Así fue como Luisa Fernanda W celebró sus 30 años de vida

El domingo, 16 de julio, Luisa Fernanda W alcanzó sus 30 primaveras. Como era de esperarse, la creadora de contenido celebró su nueva vuelta al sol en compañía de sus más allegados, con una reunión que contó con la presencia de artistas como Jhonny Rivera; de hecho, el cantante de música popular entonó a dúo con Pipe Bueno, pareja de la también empresaria, el tema Guaro RMX.

Hubo mariachis y otros artistas como Jenny López, también cantante de música popular. A Luisa Fernanda W se le vio pasar muy feliz junto a sus hijos Máximo y Domenic, su pareja sentimental y amigos como la modelo e influenciadora Nanis Ochoa, en una cena en la que todos compartieron alegremente. Sobre su celebración, la empresaria aseguró que la pasó muy feliz, aunque no alcanzó a prenderse como algunos de sus seguidores pensaron que lo estaría.

“El ratico como que apenas fue, realmente me sentí muy feliz, celebré... lo importante fue que me divertí, pero no me prendí, me hubiese encantado, mentiras que no, ando en un mood tan diferente, el mood en el que estoy es como me estoy alimentando bien, evitando el alcohol, de pronto un vinito por ahí o un coctelito, pero mínimo”.

Posteriormente, Luisa Fernanda W también agradeció los mensajes de felicitaciones que recibió de parte de sus seguidores. “Muchísimas gracias, que Dios les devuelva esas bendiciones, esos buenos deseos. De verdad que lo valoro muchísimo, muchas gracias por tomarse el tiempo y felicitarme un día tan especial, no se alcanzan a imaginar lo bonito que se siente... millones de gracias”.