Se reactiva el servicio de transporte público en la frontera de Colombia y Venezuela: horarios y costo de los pasajes

Imagen de archivo. Colombia y Venezuela reanudaron el servicio de transporte público en su frontera. /EFE

Desde el viernes 21 de julio se reanudó el servicio de transporte público de colectivos y buses desde San Cristóbal, estado de Táchira, en Venezuela, hacia la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, en Colombia, y viceversa, tras ocho años de la suspensión de las rutas por cuenta del quiebre de las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Me parece muy bien, porque el problema era la caminada, el sol. Uno viene con niños, me parece buena forma que haya nuevamente ingreso de automóviles acá directamente a San Cristóbal, fantástico. Antes me tocaba caminar mucho bajo el sol y a veces no alcanzaba a mercar en Cúcuta, lo hacía en La Parada, ahora ya hay más facilidad y comodidad”, celebró Vanesa Carrillo, una de las pasajeras que viajaba desde San Cristóbal a la vecina ciudad de Cúcuta, en diálogo con Blu Radio.

El representante de la Cámara de Transportistas de la Frontera, Freddy Solano, explicó a la revista Semana que por ahora solo son tres empresas venezolanas las que lograron recibir el aval para reiniciar operaciones de transporte público entre Venezuela y Colombia. Se trata de las compañías Quinta República, Expresos Bolivarianos y Fronteras Unidas.

Imagen de los buses de la empresa Expresos Bolivarianos, una de las compañías que retomó sus operaciones de servicio de transporte público entre Colombia y Venezuela. /Tomada de Twitter @luisamargaritag

De acuerdo con medios locales, citados por Semana, únicamente esas empresas lograron recibir el aval pues cumplieron con la adquisición de los seguros adicionales que les exigió Colombia para poder movilizarse entre ambos países.

Fue así como, luego de adquirir los respectivos seguros a través de la empresa Seguro Los Andes, el Área Metropolitana de Cúcuta autorizó el ingreso de los buses de transporte público provenientes de San Cristóbal, en Venezuela, por medio de la resolución 073 del 2023, informó la cita publicación bogotana.

Horarios de paso y precio de los pasajes

Imagen de archivo. Los buses públicos solo podrán circular por el puente internacional Atanasio Girardot, más conocido como "Tienditas". /Colprensa-Álvaro Tavera

Los servicios de transporte público de colectivos y buses por ahora solo tienen la autorización para operar en el puente internacional Atanasio Girardot, más conocido como “Tienditas”. Esto significa que los automotores partirán desde San Cristóbal, en Venezuela, hasta la Terminal de Transportes de Cúcuta –y viceversa–, siendo así los únicos lugares donde se tendrá permitido el cargue y descargue de pasajeros, reportó la agencia de noticias EFE.

El mismo medio recordó que el paso de personas y transporte particular se mantiene en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar.

“Ya no tendré que hacer trasbordo por los otros puentes, que era una molestia pasar con todas las maletas”, expresó Beatriz Niño, una de las pasajeras que se encontraba en la Terminal de Transportes de Cúcuta, a la citada agencia de noticias.

En cuanto al horario en el que circularán las rutas de servicio público, se informó que las empresas operarán entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Imagen de archivo del puente Tienditas. Las rutas de transporte público operarán cada día desde las 5:00 de la mañana. /AFP

“Ha sido la mejor noticia. Estaba en Cúcuta con unos familiares y justo hoy que debía regresar a San Cristóbal aproveché esta nueva operación del colectivo”, agregó otra pasajera identificada como Zoyla Moncada, en entrevista con EFE.

Las personas que quieran movilizarse entre la ciudad de Cúcuta y San Cristóbal (en Venezuela) en colectivo tendrán que pagar 30.000 pesos colombianos, mientras que, si viajan en bus, el precio será de 20.000 pesos colombianos.

Tenga en cuenta que una vez el trayecto inicia, los conductores tienen que hacer una parada en Migración, donde esperan a que a los pasajeros les sellen su pasaporte, para así poder continuar con el trayecto.

Cada tres meses desde el Área Metropolitana de Cúcuta emitirán un informe sobre el estado de los buses de servicio de transporte público que operan entre Colombia y Venezuela. /AFP

Desde la Subdirección de Transporte Público del Área Metropolitana de Cúcuta además dieron a conocer a la revista Semana que cada tres meses emitirán un informe técnico de evaluación para verificar las condiciones de los automotores de servicio público que operan entre los dos países.

“Se estudiará si los vehículos de transporte público colectivo venezolanos a los que se les haya expedido certificación por parte de la entidad para prestar el servicio en el territorio metropolitano, no han sido sancionados por la autoridad de tránsito por infracciones a la norma de transporte, si no existen denuncias públicas por el mal servicio y si han cumplido con el mantenimiento preventivo y el estado físico normativo y de seguridad mínimos”, señalaron desde la entidad.

Por ahora, en la frontera de Colombia con Venezuela los habitantes de ambos países celebran la reanudación del servicio de transporte público.