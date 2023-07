Las frases más controvertidas del presidente Petro en su discurso de instalación del Congreso

El presidente Petro pronunció polémicas frases en su discurso / Presidencia

El presidente Gustavo Petro, luego de su visita a San Andrés, llegó a Bogotá para la instalación de las sesiones del Congreso de la República.

El primer mandatario se presentó en el Capitolio Nacional a las 5:00 de la tarde, dos horas después de la hora programada para el inicio del acto, ya que el desplazamiento del presidente a San Andrés ocasionó el retraso de toda la agenda en el Legislativo, lo que de inmediato generó la molestia de los congresistas que estuvieron esperándolo por un largo periodo.

El presidente Petro empezó su discurso a las 5:25 de la tarde, el cual tuvo una duración de una hora y cuarenta y seis minutos, lo que lo convierte en una de las intervenciones más largas presentadas hasta ahora en el Congreso de la República por parte de un presidente colombiano.

Para su discurso no llevó ninguna ayuda por escrito, estuvo caracterizado por su fuerte carga de mensajes a diferentes sectores, entre los que estuvieron la oposición, el Congreso, los mercados y también sus antecesores.

En totalidad fueron contabilizadas 15 frases polémicas que aún siguen retumbando en todos los rincones del país y sobre todo en la oposición.

Estas son las frases más controversiales del presidente Petro en su intervención ante el Congreso de la República:

1. “Se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia”. Cuando pronunció esta frase, se alcanzó a oír un grito de uno de los asistentes al evento que tildó a Petro de “mentiroso”, y como si nada hubiera pasado el jefe de Estado le respondió diciendo que “no soy mentiroso, se está acabando”.

2. “Hemos vencido la inflación, no hay que cantar victoria. No era culpa de Duque”. Ante esto también hubo una serie de reacciones que indicaban que el costo de vida “es muy preocupante el alza de costos también de la canasta familiar” dijo la representante a la Cámara por Cambio Radical, Érika Sánchez.

3. “No vale la pena compararnos con Iván Duque”.

4. “Estamos ad portas de la sexta extinción de la humanidad”. Esta frase fue criticada al inicio del discurso de la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en el que le dijo “Colombia no es potencia mundial de la vida y tampoco el mundo se va a acabar”. Esta frase fue complementada con las cifras de masacres, muertes de líderes sociales, enfrentamientos con los grupos al margen de la ley, que pusieron en tela de juicio el slogan de la presidencia.

5. “No cumplimos el acuerdo de paz y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia”.

6. “Cumplo mi primer año, casi, y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Creo que como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ya ser consciente que el Congreso de Colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano. La salud, las pensiones, las condiciones laborales”.

7. “Nosotros dijimos en campaña queremos construir de Colombia una potencia mundial, no es un eslogan, es un concepto. Creemos que Colombia puede ser potencia y lo puede ser, alrededor, de volver la vida un eje de la lucha política y social”.

8. “Los científicos, la razón de la humanidad, el conocimiento que siempre es colectivo ha llegado a una conclusión; estamos ad portas de la sexta extinción, que el planeta siga, pero sin nosotros”.

9. “En transición energética tenemos unos datos, se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente”.

10. “Al Congreso le digo, la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los próximos años, y ya cayó este año, y no es por capricho de Petro, es por la realidad del mundo, no es Petro, es el mundo”.

11. “Los contratos de exploración se han usado para especular, se lo han dado al amigo político y familiar, para que lo venda y lo revenda, son regalos de los gobernantes a sus cómplices políticos”.

12. “En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas. Santos pues no alcanzó, en nuestro Gobierno van 30.000 hectáreas en un año. Si me gustara congraciarme comparándome con Duque es fácil, pero no vale la pena”.

13. “No estamos expropiando la tierra, estamos comprándola al precio comercial, pero los resultados de la reforma agraria ameritan un debate”.

14. “Debe el Estado cumplir el acuerdo de paz con las Farc, o decir con franqueza, este Estado incumple el acuerdo de paz con las Farc; eso implica en la historia de Colombia un desastre. Les propongo mirar el cambio de normas que permitan llegar a 500.000 hectáreas por año”.

15. “Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza, hoy hay un cese al fuego en todo el país. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparando el número de bajas de Ejército y Policía en comparación con el año pasado”.

A estas declaraciones, se le suma una que había pronunciado horas antes durante su intervención en el desfile de celebración del Día de Independencia sobre buscar un diálogo directo con el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. “Hablaremos con Ortega y su gobierno sobre cómo estos nuevos fallos de la Corte deben prevalecer para que los pueblos del Caribe y raizales en el suroccidente del mar puedan tener el derecho a la pesca sin ser molestados”.