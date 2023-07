Militares retirados buscan crear partido político de oposición para elecciones de 2026

Militares retirados dicen que crearán partido político de cara a las elecciones de 2026 / AP Foto/Fernando Vergara

El 19 de julio de 2023, los militares y policías retirados volvieron a marchar contra el Gobierno de Gustavo Petro, las diferentes reformas propuestas, la paz total y también a las organizaciones como las guardias indígenas y campesinas.

Te puede interesar: Así será la manifestación de los reservistas de las Fuerzas Militares que se negaron a marchar el 20 de julio

Debido a esta serie de inconformidades ellos manifestaron que quieren crear un nuevo partido político que estaría conformado de cara a las elecciones de 2026. Ellos buscan hacerlo bajo el amparo del Foro Ampliado de la Reserva Organizado (Faro) el cual ha convocado a tres manifestaciones este año, con la de ayer.

El grupo de los militares y policías retirados se hizo visible desde el 10 de mayo pasado, cuando convocaron la primera manifestación en la Plaza de Bolívar. En esta marcha estuvieron presentes soldados, sargentos, coroneles y generales retirados los cuales siempre han manifestado su desacuerdo con el manejo que Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le han dado a la fuerza pública.

Te puede interesar: Militares retirados explicaron por qué saldrán a marchar en la víspera del Día de la Independencia: “No le desfilaremos a Gustavo Petro”

Debido a esto se han hecho visibles a los ojos de la opinión pública bajo la organización Faro, que se ha encargado de agrupar a diferentes asociaciones de retirados de las Fuerzas Militares, situación que no se había presentado en nuestro país.

“Si no fuera por este gobierno, estaríamos todos dispersos. Fue desde la marcha del 10 de mayo que nos empezamos organizar, no pensábamos que íbamos a ir tantos, fue impresionante”, Manifestó el coronel retirado Miguel Tunjano, a la Silla Vacía.

Te puede interesar: Marchas de las reservas militares son contra “las propuestas del gobierno absolutista”, aseguró uno de los organizadores

“El Faro es un espacio en el que vamos a construir lo que queremos hacer en las próximas elecciones de 2026″, reiteró el policía retirado. Y agregó que la idea de esta organización es obtener varias curules en el Congreso, “ganadas con votos”, y que el 70% de sus candidatos sean exmiembros de las Fuerzas Militares.

La idea que cada vez toma más fuerza fue confirmada por otras fuentes, que estarían al tanto de lo que pretende hacer esta nueva organización política.

“Faro sí tiene pretensiones de consolidar la reserva frente a una causa común para meterse en el ruedo político. Para eso tienen que empezar a construir una base y por eso están pensando en las elecciones del 2026″, indicó un oficial retirado que es uno de los líderes de esta organización, pero que pidió no revelar su identidad, ya que esperan hacer público este anuncio pronto. También agregó que por ahora esta es una idea que hay que estructurar ya que por el momento no hay consolidado, ni se han hecho los estatutos, ni se cuenta con personería jurídica.

Así mismo, en Colombia, los militares que se encuentran en servicio activo no pueden hacer política y tampoco pueden ejercer su derecho al voto, con esta medida siempre se ha buscado que quienes están en las Fuerzas Militares no interfieran en la democracia.

Entre tanto el oficial retirado Eduardo Zapateiro fue el primero que dijo que se enfocaría en hacer política, por el anuncio hecho por él mismo el pasado mes de abril pasado acerca de la posibilidad de su candidatura presidencial para 2026, aunque el general (r) goza de poca aceptación al interior de Faro, ya que en esta organización no ven en él capacidades políticas.

Por su parte, el coronel retirado Carlos Martínez Caballero, uno de los voceros de Faro, negó tajantemente que esta organización tenga a corto plazo intenciones políticas electorales. “Hoy por hoy es claro, no tiene ninguna identidad política, no pertenece a un partido. Por lo tanto, no representa a ningún político en particular”, indicó Martínez. Sin embargo, también dejó una ventana abierta al decir que el futuro de la organización sería anunciado al finalizar la presente semana.

Aunque en la manifestación del 19 de julio varios militares y policías retirados se mostraron interesados en que Faro debería buscar un partido y que de hecho esta idea se estaba ambientando. “Nosotros deberíamos retomar la condición civil que tienen otros. Y hacer un partido como cualquier otro”, afirmó el sargento (r) Luis Prieto Gutiérrez. También el sargento (r) José Beltrán dijo que al interior de la organización hay “rumores” sobre la gestación de un partido político, pero que por el momento no hay nada seguro.