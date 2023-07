Gregorio Pernía pudo haber sido el papá de una creadora de contenido reconocida: ¿de quién se trata?

El último papel de Gregorio Pernía e la televisión fue en la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" en el 2022 (@gregoriopernia/Instagram)

Gregorio Pernía, conocido actor colombiano por interpretar personajes como El coloso en la telenovela La hija del mariachi, sorprendió reciénteme al revelar que estuvo a punto de vivir un romance con una famosa personalidad del entretenimiento, lo que también habría implicado convertirse en el papá de otro talento destacado en Colombia.

El actor, que en la actualidad está casado la modelo Erika Rodríguez desde 2007, cuenta con una familia conformada por dos hijos: Valentino y Luna del Mar.

Sin embargo, más allá de su familia actual, Gregorio Pernía hizo pública la existencia de tres hijos más, fruto de relaciones pasadas con diferentes mujeres, lo que generó opiniones encontradas entre sus seguidores y detractores, quienes lo han acusado de mujeriego en diversas ocasiones.

Durante una invitación en el pódcast de la Tiktoker y bailarina, Valeria Sandoval, junto con su madre, la reconocida actriz Alejandra Sandoval, Pernía confesó que pudo haber sido el padre de Valeria.

Gregorio Pernía pudo haber sido el papá de una tiktoker reconocida, hija de la actriz Alejandra Sandoval.

“Aleja me dijo: ‘no, yo a este man no le voy a dar ni la hora’ (...) Usted hubiera sido mi hija, pero bueno, no se pudo”, declaró el actor durante un fragmento de la entrevista que Las Sandoval subieron a la plataforma digital de TikTok.

Entre los comentarios que más destacan se encuentran: “Jajaja hasta un aire tiene”; “Yo digo que le hagan la prueba de ADN”; “😂😳”, “Eso no lo esperaba”; “Tu mamá estaba ganada con ese papacito”; entre otros.

Alejandra Sandoval, por su parte, señaló que en aquel momento Gregorio llegó en un mal momento de su vida, lo que llevó al rechazo de una posible relación, ya que ella estaba casada en ese entonces.

A pesar de que el romance no se concretó, Gregorio Pernía mostró un gesto de cariño hacia Valeria Sandoval llevándole un pequeño ramo de flores, además, ofreció a su madre, Alejandra, la posibilidad de otorgarle su apellido a la bailarina, sería Valeria Pernía, demostrando así un afecto sincero hacia la joven artista.

Gregorio Pernía dio detalles de su relación con su hija

En una entrevista para los Heat Latin Music Awards, Gregorio Pernía tuvo la oportunidad de hablar sobre su familia y la relación con su hija, Luna del Mar Pernía, con la que comparte varios gustos, entre esos, el de bailar y hacer videos para TikTok.

Gregorio y Luna Pernía comenzaron por explicar que las fiestas y el perreo están prohibidos, por ahora, en la casa, pues el actor comentó que Luna se debe dedicar primero a otras cosas como, por ejemplo, sus clases de actuación o de baile.

“Los pasos prohibidos del perreo están prohibidos en la casa. Hay muchas cosas para hacer, está estudiando actuación los sábados y los domingos, baile, coreografía, está estudiando historia porque hay que preparar su marco referencial también, estructurarse como ser humano, que sea solidaria, generosa, así que a perrear no”.

Una de las actividades que comparte el actor con su hija es la de grabar videos que publican en la plataforma TikTok, por lo que Luna aseguró que la idea de las coreografías llega de parte y parte, aunque Gregorio confesó que: “Yo se lo envió media hora antes y se lo aprende, ella me lo envía una semana antes para que me lo aprenda, pero lo sacamos”.