Fiscalía imputó a mayor de la Policía por el homicidio de Brayan Niño en el paro nacional de 2021

Mayor de la Policía Javier Arenas habla de los hechos que rodean la muerte del joven Bryan Niño el pasado primero de mayo, en disturbios en Madrid (Cundinamarca).

El 18 de julio se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó al mayor de la Policía, Carlos Javier Arenas, por el asesinato de Brayan Fernando Niño Araque, el pasado 1 de mayo de 2021, luego de recibir un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones y protestas del paro nacional, en Madrid (Cundinamarca).

Te puede interesar: Desde una moto se habría lanzado una cabeza humana en Cauca, en el municipio de Puerto Tejada

De acuerdo con los indicios del ente acusador, el 1 de mayo de 2021, el mayor Arenas, comandante y supervisor del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), llegó a la glorieta El Sociego, del municipio cundinamarqués, en una tanqueta del Esmad como copiloto. En los videos que tiene la Fiscalía se evidencia que el mayor Arenas habría disparado, al menos, en tres oportunidades. Uno de estos impactó en la cabeza de Niño.

El fiscal del caso advirtió, durante la audiencia de imputación de cargos, que tiene cómo probar que efectivamente el mayor Arenas se encontraba en la tanqueta y que estaba a cargo de un fusil lanzagases de 40 mm. También le dijo al mayor que él estaba en condiciones de prever las consecuencias de disparar a los manifestantes.

“Sabía las consecuencias de disparar a corta distancia. Usted estaba en condiciones de prever como probable la producción de la muerte o por lo menos heridas graves a alguno de los manifestantes, al utilizar un arma de menor letalidad. De manera indiferente lo acciona e impacta de manera directa a Brayan Fernando Niño Araque, causándole la muerte”, explicó el fiscal del caso, según lo citan en El Espectador

Durante la audiencia, el abogado del mayor Arenas, Hollman Ibáñez, solicitó el aplazamiento de la misma, argumentando que esta no debía ser de imputación, sino de acusación, toda vez que su defendido ya había sido llamado a indagatoria por la Justicia Penal Militar. La juez de garantías negó la solicitud y avaló la imputación de cargos.

Te puede interesar: Excomandante de las Farc Pablo Catatumbo fue imputado por delitos sexuales, masacres, asesinatos y desapariciones forzadas

En la audiencia también estuvo Flor del Carmen Niño, madre de Brayan.

Corte Constitucional dijo que Fiscalía sí puede investigar al mayor Arenas

En mayo de 2022, un año después del asesinato de Brayan Niño, la Corte Constitucional determinó que la Fiscalía sí tiene competencia para investigar y acusar al mayor Arenas, ya que para el alto tribunal existen dudas de que el uniformado cumplió con los protocolos para el uso de este tipo de armas no letales, el lanzagases: “persisten dudas acerca del cumplimiento de las condiciones de uso de los fusiles lanza gas”.

Te puede interesar: Regiotram de Occidente comenzará a funcionar en 2026: esto fue lo que dijo la Empresa Férrea

También advirtieron que es posible inferir que el mayor Arenas no cumplió las recomendaciones de seguridad y los protocolos para utilizar el lanzagases.

El asesinato de Brayan Niño

Según el relato de la hermana de Niño, Marlin, el asesinato de su hermano se dio cuando ambos se encontraban debajo del puente peatonal del barrio Sosiego, allí, sobre las 9:00 p. m., se dieron cuenta de que el Esmad estaba empezando a dispersar las marchas lanzando gases desde las tanquetas. Los hermanos, al ver esto, decidieron regresar a su casa, cuando, a pocos metros, “la tanqueta dispara. Ese disparo le cae en el ojo derecho a mi hermano”, le contó Marlin a El Tiempo.

Brayan Niño, herido, fue trasladado al hospital más cercano, a donde no alcanzó a llegar con vida. El joven, según le contó Marlin a El Tiempo, tenía un niño de un año y medio de edad, y trabajaba como auxiliar de bodega en un almacén de cadena.

La captura del mayor Arenas

El 6 de mayo de 2021, la Justicia Penal Militar y Policial informó que “en desarrollo de la investigación se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a emitir orden de captura en contra del señor mayor Carlos Javier Arenas Niño, como presunto autor responsable del delito de homicidio”. Antes de su captura, el mayor Arenas habló con la revista Semana y dijo que actuó cumpliendo todos los protocolos y parámetros.

También dijo que no fue entrenado para asesinar personas, sino, por el contrario, “a mí me formaron para salvaguardar la vida y honra de la sociedad” y agregó que “estaba en cumplimiento de mi deber legal. Es lamentable el resultado. Se lo digo como padre, como hijo. Yo no estoy formado para hacer eso”.