Juanpis Gonzáles incomodó a René Higuita con comentario sobre su positivo por cocaína en 2002: “De qué pase hablamos”

René Higuita habló sobre su su positivo por cocaína en el programa de Juanpis Gonzáles. / Imagen @higuitarene1

El espacio digital en YouTube de Juanpis Gonzáles (personaje interpretado por Alejandro Riaño) casi que se ha vuelto en una “cita obligada” para varios famosos del país. Por el sofá del programa han pasado varias personalidades del jet set colombiano: actores, influenciadores, políticos, humoristas, actores, futbolistas etc.

Y precisamente uno de los últimos invitados al programa fue uno de los exfutbolistas más recordados del país, René Higuita. El actual entrenador de arqueros de Atlético Nacional estuvo en el sofá del reconocido humorista donde contó varias experiencias personales y numerosas vivencias de su extensa carrera como deportista.

En un pasaje de la entrevista, resulta que René contaba cómo fueron los pormenores de su paso de Atlético Nacional a Millonarios. Hasta aquí, todo normal. No obstante, Juanpis Gonzáles agarró una expresión del antioqueño para en forma de “sátira” revivir uno de los episodios más oscuros en la vida del exjugador.

“Me fui a préstamo por seis meses (a Millonarios), Nacional ya había cobrado lo de él, el pase era de él. El pase, el pase”, dijo René Higuita. Rápidamente, y muy fiel a su estilo, Juanpis Gonzáles aprovechó para preguntar: “¿De qué pase hablamos?”. El comentario dejó en jaque a un Higuita que con una risa nerviosa confirmó que tal vez más adelante en entrevista se tomaban un tiempo para hablar del tema.

Véase minuto 36:12

Para recordar

René Higuita dio positivo por cocaína en el control antidopaje que se le realizó el primero de septiembre de 2002 cuando hacía parte del plantel de Deportivo Pereira. Al exgolero se le realizó un análisis de orina en el que se le hallaron muestras de cocaína que presuntamente usó durante la celebración de su cumpleaños en agosto de 2002.

“Lo único que yo sé es que como en agosto él cumple años, de pronto hizo alguna fiesta en donde utilizó el alucinógeno. De todas formas lo único que se observa ahí es que el cumpleaños suyo fue cercano a cuando él llegó al Pereira”, comentó en aquel entonces Carlos Eduardo Nieto, médico del equipo.

Habló René Higuita de la casa que compró y que habría pertenecido a un capo del cartel de Medellín

René Higuita, reconocido por su destacada carrera en Atlético Nacional, se encuentra en una situación incómoda con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debido a la adquisición de una casa en la década de los 90.

Con base en lo que ha sido el novelón con este inmueble, el medio El Colombiano recogió algunas declaraciones del exarquero de la selección Colombia, en las que insistió en que adquirió dicho bien sin conocer el “oscuro pasado” que llevaba este tras de sí.

“Yo no sabía de esa relación con los Moncada; de hecho, en algún momento se complica, no sé si es porque a Campo Elías lo llaman de Fiscalía y él dice que el bien lo había conseguido con efectivo, luego hablo con él y le reprocho que yo tenía era los apartamentos, y tal vez por miedo no dijo nada; después se retractó y entregaron todas las permutas del negocio que se había hecho”, empezó señalando Higuita.

Con este video, René Higuita insiste en que la SAE quiere perjudicarlo. / Video @higuitarene1

William Moncada Cuartas fue miembro del cartel de Medellín y se convirtió en el principal socio de la organización tras la entrega de Pablo Escobar. El sujeto, encargado de la parte económica de la organización, fue secuestrado y asesinado en 1993 por desacuerdos con el líder del cartel.

“A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral, pero a los Moncada o a los Galeano, no. Es más, el señor Campo Elías que hace el negocio, arregla con una señora María Victoria y esa señora como que no alcanzó a dar una declaración porque como que la mataron o se murió. En el proceso se vino a saber que los dueños eran testaferros y ¿nosotros cómo lo íbamos a saber?”, aseguró el reconocido futbolista.