Equipo de Arabia Saudita estaría dispuesto a pagarle una millonada al Liverpool FC por el colombiano Luis Díaz

Luis Díaz es el jugador más valioso de la plantilla del Liverpool FC

El mercado de fichajes en el fútbol de los países del Medio Oriente y están dispuestos a pagar exorbitantes cifras por jugadores top, tal y como ya lo hicieron con Karim Benzema y N’golo Kante en el Ittihad Jeddah, Roberto Firmino en el Al-Ahli Saudi y Marcelo Brozovic en el Al Nassr de Catar. Pues bien, ahora el nuevo objetivo de uno de estos clubes con gran poder económico es el colombiano Luis Díaz, del Liverpool de Inglaterra.

El diario Record de Portugal anunció en su portal web que el entrenador Jorge Jesús del Al Hilal, equipo que recientemente contó con el volante Gustavo Cuellar, quería contar en su nómina con un futbolista de las características de Díaz. Por el fichaje, el cuadro de la liga de Arabia Saudí ofrecería 50 millones de euros, cifra que sería ínfima a la que está avaluado según el portal Transfermarkt (75 millones de euros).

Rúben Neves, de reciente paso por Wolver y Sergej Milinkovic-Savic son los dos futbolistas más importantes que ha presentado el equipo saudí en la actual ventana de transferencias. Sin embargo, los grandes nombres que han anunciado competidores directos, los anima a no quedarse allí e intentar confirmar al menos dos nombres de peso más. No obstante, la importancia del colombiano para Jurgen Klopp no hacen fácil la operación.

Esta temporada será aún más especial para Luis Díaz, que regresó de una delicada lesión en la rodilla izquierda que le obligó visitar el quirófano. La confianza en el guajiro es tal que durante la temporada 2023-2024 portará en su dorsal el #7. Este numeró ha sido portado no solo por grandes futbolistas: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Figo y Eric Cantona, entre muchos otros, sino que es uno de los más respetados entre los fanáticos del Liverpool.

Uno de los jugadores más importantes en la historia del plantel, seis veces campeón de la UEFA Champions League y 19 veces ganador de la Premier League, es Ian Rush. El galés jugó 18 años en los reds y se convirtió en el goleador histórico del prestigioso cuadro inglés con 346 goles. El delantero consiguió dos copas de la UEFA, dos Copas de Europa y una Supercopa.

Estos serán los partidos de pretemporada de Luis Díaz

Karlsruher SC vs. Liverpool - miércoles 19 de julio de 2023

Greuther Fürth vs. Liverpool - lunes 24 de julio de 2023

Liverpool vs. Leicester City - domingo 30 de julio de 2023, estadio Nacional de Singapur.

Bayern Múnich vs. Liverpool - miércoles 2 de agosto de 2023 - estadio Nacional de Singapur.

Liverpool vs. SV Darmstadt - lunes 7 de agosto de 2023 - Estadio Depdale

En la temporada 2022-2023, Luis Díaz disputó con la camiseta del Liverpool por todas las competiciones un total del 21 partidos, anotando cinco goles y dio tres asistencias en 1.357 minutos en cancha.