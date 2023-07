“Amándome, admirándome y perdonándome al 100″: Ana Sofía Henao se retiró sus prótesis mamarias

Ana Sofía aseguró que en su momento decidió operarse debido a los estereotipos de belleza que para es entonces eran populares en la industria a la que pertenecía

Una ola de cirugías para la extracción de implantes en senos y glúteos se ha presentado en años recientes entre varias celebridades colombianas tras la demostración de sus efectos negativo en el cuerpo. La modelo Ana Sofía Henao fue una de ellas, y recientemente se refirió al proceso al que se sometió para estar sana de nuevo. Ella se quitó sus prótesis mamarias.

Te puede interesar: Los polémicos trinos de la nueva jefa de prensa de Gustavo Petro: arremetió contra los medios de comunicación

A través de sus redes sociales, Henao compartió imágenes del doloroso proceso. En total, fueron diez fotografías en las que evidenció el antes y el después de su cuerpo tras la cirugía de extracción.

“Un resumen de un año de este proceso de cambio y sanación (que aún continúa) y del que no me cansaré de decir que he amado cada día más por el ser más consciente, más amoroso y respetuoso consigo mismo en el que me he convertido. Gracias a todos los que han hecho parte de este camino y los que en algún momento se fueron porque me han llevado de la mano a un presente hermoso”, comentó al lado de la galería de imágenes.

Te puede interesar: Irene Vélez argumentó un “error de digitación” tras contrato millonario de su esposo

Henao ha sido abierta al hablar de su experiencia con las prótesis, que tanto daño le estaban haciendo a su cuerpo, según ella. “Tome la decisión con mucho miedo, pero teniendo la certeza de que estaba muy bien acompañada. Mi esposo ha sido un apoyo fundamental en este proceso, mis amigos, mi familia. Me operé muerta del pánico por todas las razones que pueda haber, por todos los riesgos que tiene una cirugía corriente, porque también me preguntaban ‘oye, ¿y tu trabajo, qué?’ Tú sigues viviendo de la imagen, tú sigues viviendo de las campañas publicitarias”, dijo la modelo y empresaria en el año 2022, cuando se hizo la cirugía.

Aseguró que en su momento decidió operarse debido a los estereotipos de belleza que para es entonces eran populares en la industria a la que pertenecía.

Henao ha sido abierta al hablar de su experiencia con los implantes en sus senos, aquellos que tanto daño le estaban haciendo a su cuerpo, según ella

“Todo el mundo empieza a decirme, oye, necesitas un poco más de volumen, necesitas una talla de brasier más grande. Las tenía muy pequeñitas, decidí operarme, lo hice, quede muy feliz, por muchos años fui muy feliz. Yo me puse mis prótesis y obviamente me las puse con un médico cirujano muy bueno, pero con el pasar del tiempo comencé a sufrir un montón de complicaciones en mi salud, pero que fui normalizando. Unas migrañas aterradoras, infecciones urinarias, alergias, intolerancia a los alimentos, a cremas o a sustancias que antes no era alérgica, dolores de espalda, fatiga crónica, ansiedad, uno que otro ataques de pánico, visión borrosa, uñas quebradizas, dificultad para respirar, alegrías y brotes por todo mi cuerpo, en especial en el cuello, la cara, en los labios, unos sarpullidos en mis piernas, inflamaciones en el pecho y empecé a normalizarlos”, contó.

Te puede interesar: Camilo Sánchez reveló cuál ha sido la situación más incómoda que ha vivido en la intimidad

Aquellos síntomas coincidieron con los que genera el síndrome de Asia. De acuerdo con la Sociedad argentina de mastología, aquel padecimiento se refiere al Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes. “Se trata de una extremadamente poco frecuente reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo. En el caso de las prótesis mamarias la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusivo de los implantes mamarios”, se lee en el portal web de la organización.

Henao, al encontrar coincidencias en los padecimientos de su cuerpo, el diagnóstico de otras mujeres y la definición de la enfermedad, decidió explantarse. “Empiezo a visitar a todos los médicos necesarios, entonces me empiezan a decir que los exámenes están bien y todo es estrés. Ya se estaba volviendo de un tema bastante complicado en mi vida familiar y laboral. Yo trato de seguir mi vida común y corriente, pero a veces ni la salud, ni la energía, ni el cuerpo mismo te lo permite y pues todavía no hay unas pruebas específicas si se sufre o no el síndrome de Asia, pero una posibilidad para curarse es explantarse”, explicó Ana Sofía.

“Ahora existimos personas que podemos decir, oye, tú te ves absolutamente espectacular tal y como eres. No necesitas modificar tu cuerpo pata que otros te acepten o para encajar en estándares. No significa que esté en contra de las cirugías plásticas, de hecho tuve que recorrer ese camino y siento que muchas personas deben hacérsela porque eso es parte de su proceso y aprendizaje, porque no a todas las personas les da el síndrome de Asia, pero si quiero ser un testimonio para decirle a todas esas personas que lo están pensando que se animen a mirarse al espejo y a decir: oiga, yo no tengo que encajar en ningún estándar de belleza, tal y como soy, soy hermosa”, detalló en su momento al hablar de su determinación.