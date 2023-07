Margarita Ortega habló sobre su salida de Noticias RCN: “Sarta de mentiras y bajezas”

Margarita Ortegahabló sobre su salida de Noticias RCN: “Sarta de mentiras y bajezas”. Tomada de Instagram @margaritamariaortega

Margarita Ortega se consolida como una de las presentadoras más queridas y famosas en el mundo del entretenimiento del país. Años atrás se desempeño como actriz y también brilló al escribir tres libros, pero uno de sus momentos en los que consiguió mayor popularidad fue cuando llegó a Noticias RCN como presentadora.

Margarita Ortega en la continúa siendo una de las presentadoras más queridas en Colombia, ya que después de su paso por RCN, siguió su carrera en CM&.

Aunque la salida de Margarita del Canal RCN fue hace siete años, solo el primer fin de semana de julio esa renuncia se hizo viral en las redes sociales, porque varios internautas afirmaron que la periodista había sido despedida al aire.

En el video difundido se muestra el momento exacto en donde sus compañeros de mesa despidieron a Margarita deseándole un buen futuro, pero ella se mostró tan sorprendida que dio la impresión de no saber nada sobre su salida hasta ese momento.

Despedida de la presentadora Margarita Ortega de Noticias Rcn

Margarita Ortega negó haber sido despedida de RCN como se dice en redes

En TikTok publicaron un video en el que se observa a Margarita Ortega en el set de Noticias RCN cuando tenía un look distinto al actual. Allí uno de sus excompañeros comenzó diciendo:

“Intentaremos que esto sea fácil y rápido, aunque no creo que sea posible. En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística”.

“Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte ¡hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años”, comentó la presentadora Jessica de la Peña.

Como respuesta a la despedida Margarita hizo una expresión como si la hubieran tomado por sorpresa las declaraciones de sus compañeros y por ello, muchas personas comenzaron a especular que había tratado de un despido del canal en directo. Lo cuál generó todo tipo de comentarios.

Margarita Ortega desmintió en sus redes sociales que fuera despedida en vivo por Rcn años atrás. Recuperado de: @margaritamariaortega

El video fue tan masivo que la misma Ortega salió en las últimas horas a aclarar en sus redes sociales que fue ella la que renunció al canal de televisión y que, además, su salida fue hace siete años.

“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, comenzó escribiendo la periodista en su cuenta oficial de Instagram y TikTok.

Luego agregó: “Por favor, no ayuden a propagar la sarta de mentiras y bajezas que tratan de promover en redes y la mala intención de quien hizo ese video en TikTok. Agradezco a todos sus mensajes. Saludos”.

Hasta el momento la publicación hecha por Margarita ya tiene más de 4 mil ‘me gusta’ y más de 90 comentarios entre los que se puede leer: “Gracias por tu aclaración”, “Definitivamente las redes sociales son perversas”, y “No a los videos con información falsa”.

Banner de la serie colombiana La vida después del reality. Recuperado de: cinexagerar.com

Margarita Ortega en la actualidad

Además de desempeñarse como presentadora de la emisión central del noticiero CM&, a inicios del 2023 Margarita Ortega retomó su faceta de actriz y se consolidó como la protagonista de la serie La vida después del reality. Una propuesta audiovisual de Prime Video que se estrenó el miércoles 3 de mayo.

La producción colombiana es una comedia con toques dramáticos dirigida por Juan Camilo Pinzón y escrita por Dago García y Nubia Barreto. Esta se desarrolla durante seis episodios. En la serie también actúan Carlos Humberto Camacho, Natalia Betancurt, Michell Orozco, Lina Tejeiro y Eduardo Pérez.

La serie cuenta la historia de Marcela, una maestra organizada y protectora, que toma la decisión de participar en un reality show y al encontrarse lejos de su casa y su familia encara la dura realidad de la vida diaria sin ella mientras Laura, su mejor amiga quien siempre ha sido su apoyo, se encarga de su hogar y brinda ayuda en situaciones difíciles.