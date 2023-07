Julio César Herrera se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

En medio de su despedida, confesó que no había participado antes en el programa a causa del temor que le tenía a la cocina y al formato televisivo

De manera sorpresiva, y a causa de un error aparentemente simple, se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity el actor Julio César Herrera. El artista, recordado por su papel de Fredy en la popular novela colombiana Betty, la fea, se jugó un paso a la siguiente ronda del concurso de gastronomía con un calentao que no convenció al jurado calificador.

Herrera luchó por ese cargo al lado de sus colegas Álvaro Bayona, Mario Ruiz, Biassini Segura, Carolina Acevedo, Natalia Sanint y Luces Velásquez. El exceso de ingredientes en su plato, particularmente de proteínas, hizo que el panel de jurados decidiera que ese era el pato con más errores de la jornada, por lo que el actor debía dejar su delantal y abandonar la cocina.

“La experiencia de MasterChef me gustó, yo llegué acá creyendo que no sabía cocinar. Buenos recuerdos, vivencias, y voy a extrañar los chistes de Carpentier, muy divertido”, dijo Herrera tras confirmar que era él quien no volvería a estar en las cocinas del popular concurso. El plato de Herrera, explicó él mismo, era un homenaje a Don Chinche, por lo que lo denominó ‘Juepucha Socio’.

Según el jurado chileno Christopher Carpentier, el guiso de Herrera estaba crudo y el plato estaba lleno de grasa. En medio de su despedida, confesó que no había participado antes en el programa a causa del temor que le tenía a la cocina y al formato televisivo. “Esto es un juego y que, en este juego, nada, absolutamente nada es personal”, mencionó durante su despedida del programa.

“A mí me invitaron para la temporada en la que estuvo Aida, pero yo la verdad, me arrugué completamente, me arrugué y me arrugué mal. Y ahí les dije, llamen mejor a Aida que ella sí cocina”, comentó al halar de su esposa, Aida Bossa, en una entrevista con SuperLike.

En la misma charla con SuperLike, Julio César Herrera aseguró que no conocía las reglas para hacer un calentado. Aseguró que fue hasta el momento de su salida se enteró que el mondongo y la morcilla generan una grasa extra, por lo que, al ponerla en su plato, generó aquella sustancia que creó malestar en el paladar de los jurados. ”Eso no es chévere al gusto. Yo cómo hago para saber eso. A duras penas duré aquí un mes larguito. Lástima no poder haber seguido para así ya saber que eso no se hace. Esto aquí no se sabe nada, papá”, resaltó. “Fue una experiencia muy chévere, muy bonita (...) agradezco haber estado acá, haber pasado por MasterChef divirtiéndome, pasándola rico”, añadió.

“Le perdí el miedo a la cocina y eso para mí es una soberana ganancia. MasterChef Celebrity ¡No duden en agarrar ese cuchillo, esos condimentos, esas proteínas. ¡A cocinar!”, redactó el actor en su cuenta de Twitter. Posteriormente, en otro trino, dejó ver que estaba conmovido por el apoyo de las personas que lo vieron al aire en el programa que hoy transmite el canal RCN. “Oigan, no sean tan bonitos. Gracias. Recuerden que esto es un programa de entretenimiento. Ya estoy embarcado en una nueva serie y les aseguro que les va a encantar”, expresó.

Aída Bossa en MasterChef Celebrity

Durante las campañas promocionales del programa, Herrera ya había bromeado acerca de la exitosa participación de su esposa en el formato de gastronomía.

En medio de chistes, el actor dijo: “Lo que no haré, que sí hizo Aída en ‘Masterchef Celebrity’ es decir: ‘Chucha pelua’. Mote: Esa vaina no. Además, porque ella me obliga a comerlo en la casa, me obliga. Cantar: No voy a cantar, pero ni a bala, es que ella es la que entona, yo no entono. Bueno, yo entono con un traguito”. Bossa participó de la versión inmediatamente anterior del programa y renunció a su posición dentro del programa voluntariamente.

“Hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y, en ese momento, no podía seguir en la competencia. Por eso, me retiré con mucho dolor porque fui feliz hasta el último día. Fue una experiencia hermosa, maravillosa”, explicó en su momento.