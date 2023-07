Shakira felicitó a sus fans por entender los mensajes ocultos de “Copa Vacía”: “Nadie me conoce como ustedes”

(captura video Copa Vacía)

El pasado 29 de junio llegó la esperada colaboración entre Shakira y Manuel Turizo llamada Copa Vacía. El videoclip que muestra a la barranquillera como una sirena se mantiene en el primer puesto de las tendencias de YouTube y ya supera 10 millones de reproducciones. Como agradecimiento, Shakira envió un mensaje a sus seguidores.

Minutos antes del lanzamiento de Copa Vacía, Shakira abrió en su cuenta de Instagram el Shakichat en el que reveló algunos detalles sobre la canción. Tras el lanzamiento, la barranquillera nuevamente acudió al chat para enviar una nota de voz a sus 975 mil miembros para agradecer el apoyo y aplaudirles su interpretación de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción.

“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan, siempre”, empezó diciendo la colombiana. Según esto, muchas de las interpretaciones que se dieron a la canción en las redes sociales, señalando que nuevamente Shakira estaba enviando indirectas a Piqué, fueron acertadas.

Agregó que “son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”.

Finalizó su mensaje personalizado enviándoles un beso a sus seguidores y manifestándoles su afecto. A la nota de voz reaccionaron 118 mil personas que hacen parte del chat de la colombiana con reacciones de amor y banderas de diferentes países del mundo.

De hecho, a través de sus historias de Instagram la cantante compartió una interpretación de un fan dándole toda la razón. “Esta vez vemos a Shakira como una mitológica sirena nadando en aguas tranquilas, Manuel hace su aparición irrumpiendo dicha tranquilidad y atrapándola en sus redes”.

El seguidor continuó diciendo que “Ella, que tenía la inmensidad y majestuosidad del mar, ahora solo tiene una triste y pequeña pecera donde difícilmente se puede mover. Turizo la mira tras el cristal, evidenciando el muro sólido y cristalino que hay entre los dos. El gran sacrificio de esta diosa ha sido en vano y el humano está entretenido con sus asuntos banales”.

Finalizó con “Shak ha sido atada con un lazo de indiferencia, ha terminado tirada en un basurero y rodeada de ratas. Su instinto de conservación finalmente le dará esperanza de regresar al mar donde es tan feliz, donde es tan libre”.

La interpretación de “Copa Vacía”

La misma Shakira minutos antes del lanzamiento envió dos audios revelando detalles de Copa vacía. Desde ese momento anticipó que la canción también está relacionada con la ruptura de su relación con Gerard Piqué.

“En el video soy una sirena ... la figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, anticipó la colombiana a sus millones de seguidores.

En efecto, a la barranquillera se le ve personificada como una sirena, quien se enamora de un humano, en este caso Manuel Turizo. Al mejor estilo de La sirenita, la historia clásica de Disney, por amor la protagonista decide abandonar el mar para estar con su enamorado.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, Shakira ha reconocido que su establecimiento en Barcelona y poca aparición en medios durante la última década se debe a que priorizó su vida junto a Gerard Piqué y sus hijos. Tal como en el video de Copa vacía, el enamorado decide ‘encerrar’ a la sirena en una casa de cristal, pero sin prestarle mucha atención, una representación de lo que habría sido la vida de la colombiana en Europa.

Después de las claras dedicatorias en canciones como Te felicito, Monotonía, Music Session #53 y TQG, en Copa vacía en la primera estrofa Shakira ya está diciendo que “Ya no sé qué hacer para obtener más de ti”.

Nuevamente sus fanáticos han encontrado relación de las letras con su situación con Piqué, pues asegura que “estás más frío que el mes de enero / pido calor y no das más que hielo”. En el coro también la barranquillera lanza un importante apunte y es que “Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

“Siempre tan ocupado con tanto negocio, / Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio”, dice la colombiana y agrega “Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo”. Una de las frases que más impacto causó entre sus seguidores fue “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”.