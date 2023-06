Juanes presenta video de “Mayo”, su canción sobre el paro nacional: “Me nació del alma”

(Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

El pasado 18 de mayo Juanes presentó al mundo su nuevo álbum llamado Vida cotidiana, el primero en los últimos cuatro años en el que todas las canciones fueron escritas por él y que narra algunos de los momentos más difíciles que el cantante enfrentó durante los últimos años.

En la mañana de este 28 de junio el artista presentó finalmente el videoclip de Mayo, una de las canciones que escribió para este disco y en la que hace referencia al paro nacional que vivió el país durante los años 2019, 20 y 21.

Juan Esteban Aristizábal, de 50 años, escribió esta canción en medio de un panorama que dividía al país y que generaba noticias sobre muertos y heridos en las marchas. De hecho, su video está inspirado en una de esas tragedias que más marcó al cantante; la de la mujer que perdió a su bebé en una ambulancia debido a los bloqueos.

“Recordé una historia real sobre las protestas que realmente me impresionó. Cuando una ambulancia que transportaba a una mujer embarazada estaba rodeada y bloqueada por las personas protestando. Como resultado, el bebé murió antes de que llegara al hospital”, señaló Juanes sobre el video de su canción.

Agregó que “pensé en estas nuevas almas, las cuales fueron privadas de la vida misma, serían el símbolo que nos uniría a todos alrededor de estos días tristes y desastrosos”.

En el videoclip, lo que representó Juanes es que, en medio de la violencia algo debe primar y es la infancia. De hecho, mientras los adultos del video salen a las calles y quedan como estatuas, son los niños los héroes del momento, ayudando a la mujer embarazada que está en la ambulancia.

“Mayo nos propone ser mejores / Mayo nos pide un pacto con el sol / Menos balas y más flores / Mayo está hasta la madre de control / Nada vale más / Que la vida de los hijos / Que pena me da”, canta el artista en su nueva canción.

Sobre la letra de canción y su sonido el artista paisa ha señalado que tuvo como referente a Pink Floyd. “Esta canción nace porque estaba tan frustrado al ver la turbulenta situación causada por las protestas en Colombia durante mayo 2021 en redes sociales. Las personas amenazando con quemar a policías, los policías disparando a los jóvenes protestando en las calles. Fue un momento surreal de caos en mi país y comencé a escribir sobre el horror y el dolor que estaba viviendo”.

Pero señaló que “en vez de tomar un ángulo agresivo” para su canción tuvo presente la producción de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. “Comencé a pensar cómo utilizaron la música para evocar surrealismo y caos, así que David Campbell me acompañó y realizó un arreglo de cuerdas que fue verdaderamente increíble y resultó en una de mis canciones favoritos del álbum”.

Al respecto, Juanes le contó a Infobae qué lo llevó a escribir dos canciones sociales en su nuevo álbum, Mayo y Canción desaparecida. Según el artista paisa, en estas canciones decidió dejar ver las preocupaciones que como colombiano tiene sobre la violencia en el país.

“Para mí las canciones sociales de este álbum son muy importantes porque me nació del alma hacerlas, no porque alguien me dijera, sino porque yo realmente sentí que era el momento de regresar a ese punto por lo que pasó durante las marchas”, dijo el artista.

Sobre su álbum Vida cotidiana Juan Esteban aseguró que lo hizo con la intención de reencontrarse con su creatividad y expuso en sus canciones situaciones difíciles que ha enfrenado como padre, esposo, colombiano y artista a lo largo de la pandemia.