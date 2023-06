Colombiano le propuso matrimonio a su pareja a menos 20 grados centígrados en la cima del nevado de El Cocuy

La novia dio el "sí" a –20°C. Pantallazo tomado de Noticias Caracol

Danny Stiven Salcedo y Tania Jinete Cubillos se comprometieron a 4.820 metros de altura, por encima de las expectativas que alguna vez tuvieron como pareja.

Con la caída de la nieve, llegó el momento de hacer la pregunta, a 400 kilómetros de su hogar, en la cima del nevado de El Cocuy en el parque natural nacional Güicán.

Durante meses, Danny estuvo pensando cómo pedir la mano de su novia. Y es que, no es un tema menor. De hecho, es usual que en otros países se contrate a una empresa para planificar el momento. Pero él quería hacer algo fuera de lo común, que pudieran recordar por el resto de sus vidas.

Hacerlo en la playa o en medio de una cena romántica no parecía suficiente, pero, una vez se dio la oportunidad de hacerlo en el monumental nevado de El Cocuy supo que no podía desaprovechar la oportunidad.

Así que, junto a sus botas y abrigo, empacó el anillo. Mismo que, a pesar del frío, Tania presumió por unos segundos quitándose los guantes.

Al llegar al punto más alto, no fueron los –20°C lo que lo dejaron sin palabras, sino los nervios de declararle su amor: “Yo no podía hablar casi, estaba muy emocionado por haber podido culminar el ascenso y no tenía palabras, casi no me salían, lloraba. Fue algo muy bonito”, relató en medio de una entrevista para Noticias Caracol.

Pero qué mejor momento que después de escalar con éxito el famoso Púlpito del Diablo. Así que, con eso en mente, y con apenas alientos hizo la pregunta.

“Cuando se arrodilló y sacó la cajita, me dijo la promesa que le había dado a Dios, sus intenciones. Fue un momento completamente feliz, ya estábamos en la cima, estábamos completamente emocionados y felices de haber podido lograrlo”, recuerda Tania.

Y quién no. Su propuesta no solo resultó sorpresiva para la novia, sino también para el grupo que los acompañaban en su travesía, empezando por el guía César Alarcón, quien quiso “dar las felicitaciones a Danny y a aquella princesa tan hermosa que ha dado todo de ella para subir. Llegamos aquí, a 4.820 metros sobre el nivel del mar, y esto está muy bien, chicos. Felicitaciones”.

La pareja se comprometió a 4.820 metros de altura. Pantallazos tomados de Noticias Caracol

Glaciar del parque El Cocuy desaparecería en dos años: comunidad lo despidió con un acto simbólico

Con un acto simbólico, autoridades ambientales y habitantes de las inmediaciones al Parque Nacional Natural El Cocuy –que limita con Boyacá, Casanare y Arauca– despidieron al glaciar Campanillas Blanco que, según estimaciones, desaparecería en los próximos dos años.

En la despedida simbólica del pico de glaciar, que se realizó el pasado sábado 24 de septiembre, los asistentes realizaron una caminata por el Parque El Cocuy y, además, dejaron una ‘ofrenda floral’ en la reserva natural pues la nieve que recubre al glaciar Campanillas desaparecerá en dos o tres años debido al calentamiento global, según dio a conocer un grupo de expertos en entrevista para el diario El Tiempo.

“Lo que le está sucediendo al Campanillas Blanco le está pasando a todos los glaciares andinos que tenemos en la actualidad. Lo que hicimos fue un homenaje al Campanillas Blanco. Se estima que en dos años ese pico quedará totalmente descubierto de masa glaciar”, comentó al rotativo bogotano, el jefe del área protegida del PNN El Cocuy, Octavio Eraso.

La inminente desaparición del glaciar también fue confirmada por el profesor especializado (Glaciólogo) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Jorge Luis Ceballos, quien en diálogo con el portal de noticias ‘Confidencial Colombia’, comentó:

“Es un glaciar muy pequeñito representativo no solo de los locales, está próximo a extinguirse, yo estimo que en dos años máximo podría tener su esperanza de vida”, señaló Ceballos al mismo medio.

Ante el riesgo de desaparición que presenta el pico del glaciar y otros recursos en Colombia, vecinos y autoridades ambientales se unieron para realizar una despedida simbólica con la que buscaban concientizar a los nacionales sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.