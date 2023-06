Esperanza Gómez tiene una hija adoptiva que pocos conocen: ya tiene 26 años

La hija adoptiva que pocos conocen de Esperanza Gómez es halagada en las redes sociales. Instagram/@yoesperanzagomez-@soyvalengo.

La reconocida actriz de contenido para adultos, empresaria, diseñadora de modas y modelo de glamour, Esperanza Gómez Silva, ha participado en diversas entrevistas para medios de comunicación, plataformas digitales de reconocidos influenciadores, e incluso se le ha visto en canales de stream en los que habla de su vida privada, profesional y de sus diferentes facetas como mujer empresaria.

Es por eso que la actriz caldense se ha ganado el cariño y la admiración de miles de seguidores, quienes se mantienen al tanto de cada uno de sus movimientos y la apoyan a diario desde sus diversas plataformas digitales.

En las entrevistas, los presentadores han escudriñado en la vida personal de Esperanza Gómez, que abiertamente menciona que no desea ser madre y que, de hecho, se operó hace más de once años para no tener hijos biológicos, sin embargo, destaca que con los años se convirtió en la “tía-mamá” de su sobrina, Valentina Gómez.

En las conversaciones que la empresaria mantuvo con los influenciadores y en medios reveló que desde hace ya varios años ella asumió la responsabilidad de mantener a su sobrina, a quien la ve con ojos de madre y la quiere como si fuera su propia hija.

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduque, padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, dijo la creadora de contenido para adultos en Tropicana.

La actriz afirmó que desde los siete años, Valentina Gómez está al tanto de su profesión, ya que se aseguró de informarle personalmente en lugar de esperar que los rumores de los demás le dieran una imagen distorsionada de la realidad.

“Nunca me vio teniendo citas diferentes a mi marido, ella entendió que lo mío era un trabajo, la asimilación es diferente si uno les cuenta y no se entera por sus compañeritos que cambian las cosas e interpretan diferente”, puntualizó.

La actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez se convirtió en la segunda mamá de Valentina Gómez, pues desde que su sobrina es menor, la actriz la ha educado, mantenido y apoyado en todo el sentido de la palabra. Instagram/@soyvalengo

De hecho, la empresaria caldense destacó que: “Yo trabajaba y respondía económicamente tanto por mi hermana como por la niña y yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que, mi hermana no la castigaba entonces me tocaba a mí”, en entrevista con Camilo Triana para YouTube.

Valentina Gómez es una joven atractiva que, al igual que su tía, captura la atención en las redes sociales con su encantador físico y rostro, dejando a más de un seguidor completamente cautivado.

La sensualidad de Valentina ha llevado a que varios seguidores comenten que la belleza está en los genes de las Gómez, puesto que la mujer atrae todas las miradas en las plataformas digitales.

La sobrina de Esperanza Gómez deslumbra en sus plataformas digitales con su belleza, herencia de su tía. Instagram/@soyvalengo.

En las redes sociales de Valentina Gómez a diario recibe elogios por lo que es común ver en cada publicación comentarios como: “Hermosa 👏👏👏”; “Muy guapa mi segunda Esperanza Gómez”; “¡Qué encantadora estás!”; “Igual de hermosa que la mamá Esperanza Gómez”; “Preciosa como de costumbre 😍”.

La sobrina de Esperanza Gómez cautiva a través de sus redes sociales dejando ver la belleza heredada por su tía. Instagram/@soyvalengo

Esperanza Gómez mantiene sus redes sociales con provocativas fotografías

La antioqueña siempre le da a sus seguidores alentadores motivos de conversación, pues encuentra la forma de “picarle” la lengua a más de uno con los sugestivos y sensuales contenidos que publica a diario en sus plataformas digitales, en las que ya cuenta con una comunidad bastante sólida.

Gómez usualmente reta la censura de Instagram, ya que con cada uno de los posts que publica sube la “temperatura” en el mundo digital, auspiciando que los internautas viralicen el contenido.

La modelo y empresaria no ‘‘dejo nada a la imaginación‘‘ / @yoesperanzagomez-Instagram

Este tema siempre resulta beneficioso para ella, pues en la actualidad una de sus plataformas de exposición es la aplicación que más le genera tráfico y por ende, inmediatez, y es que precisamente a propósito de los contenidos expuestos en una de sus últimas publicaciones se dejó “ver como Dios la trajo al mundo”, pues ella decidió quitarse toda la ropa mientras estaba en la playa para regalarle a sus seguidores una “foto para el recuerdo”.