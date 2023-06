Rodolfo Hernández dijo que perdió las elecciones presidenciales “por no recibir politiqueros”

El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló de su campaña presidencial. Foto: Colprensa.

El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, recientemente inhabilitado en primera instancia por la Procuraduría por 14 años por el caso Vitalogic, se refirió a la contienda electoral que perdió hace un año en contra del hoy presidente Gustavo Petro.

Según manifestó en su cuenta de Twitter, “perdimos por no recibir politiqueros” y añadió un video de un fragmento de una entrevista en donde cuenta que lo han tildado de traidor por su actitud en la recta final de la campaña electoral.

“Aquí salgo de la oficina y me dicen traidor, muy poquitos me han dicho aquí en Bucaramanga. Unos cinco, traidor. Yo callado, porque esos son los sentimientos, la percepción de ellos”, expresó el exalcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández en Twitter

El excandidato presidencial habla de por qué perdió las elecciones contra Gustavo Petro.

Agregó además que “yo tenía que salir generando una ilusión sobre unos sectores que no nos querían votar, a cambio de puestos y contratos. Para mí eso es traición”.

Así mismo, comentó que “todos esos que me dicen traidor, me gustaría que sintieran o que se metieran a competir en esto. Todos esos que me gritan eso nunca han hecho nada. Yo los quiero ver que se metan de concejales en Bucaramanga para ver cómo es. O que se postulen para la Gobernación, o que se postulen de candidato a la Presidencia con una jauría que no tiene límites”.

La inhabilidad de Rodolfo Hernández

Hernández, quien pese a su inhabilidad planea aspirar a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga, fue sancionado por la Procuraduría debido a su interés indebido en el proceso de asignación del contrato para el manejo de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU.

El ente determinó que el excandidato a la Presidencia llevó a cabo varias acciones con la finalidad de favorecer la adjudicación del contrato a la mencionada unión temporal. Y se comprobó que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar. Durante estos encuentros, proporcionó información privilegiada sobre los requisitos que debían cumplir para asegurar la adjudicación del contrato, lo que les otorgaba una ventaja injusta sobre los demás competidores en el proceso de selección.

Rodolfo Hernández fue inhabilitado por 14 años por el caso Vitalogic. @PGN_COL / Twitter

Según el comunicado de la Procuraduría, el exmandatario sostuvo una reunión en la capital del país con representantes de la compañía, pero no para escuchar sus propuestas, sino para conocer la estructura del proyecto que previamente había solicitado.

Durante el encuentro, acordaron designar a la persona encargada de elaborar los términos que asegurarían la selección de la mencionada empresa contratista. El Ministerio encontró pruebas de que el exalcalde llevó a cabo acciones para coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), por eso, lo exhortó a omitir las reglas de contratación y el manual existente con el fin de formalizar el negocio de manejo de basuras.

Por consiguiente, Rodolfo Hernández está cerca de la muerte política, ya que esta es la tercera sanción que recibe y, de acuerdo con la normativa, esta conlleva una inhabilidad permanente. Sin embargo, su situación final quedará determinada cuando el Consejo de Estado decida si revisará o no el caso.

Rodolfo Hernández está en medio de un proceso judicial por el caso Vitalogic.

ABC del caso Vitalogic

El caso inicia en el 2016 cuando se firmó un contrato entre dos importantes sujetos de la capital del Santander; por un lado, Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista, y por el otro, el gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias.

La razón de la firma del contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tendría Bucaramanga por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. La problemática no surgió directamente en la administración de Hernández, pues era una situación que vivía la ciudad desde años atrás y fue una de las propuestas de mejora que prometió el candidato presidencial.

Hernández quería poner a Bucaramanga en lo más alto de la incursión tecnológica, pues pretendía seguir un modelo internacional en donde la basura y demás residuos se convirtieran en energía. Aunque parecía fácil, Rodolfo Hernández tuvo que recurrir a la búsqueda total de una empresa que pudiera suministras las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo.