No más ‘Bebecita’: este es el nuevo apodo cariñoso de Feid a Karol G

El significado de ‘WATATI’, la canción que Karol G tiene en la banda sonora de ‘Barbie’

Tras la confirmación, en fotografías, del romance que sostienen los cantantes colombianos Karol G y Feid, la pareja ha dado de qué hablar en redes sociales por diferentes circunstancias; sus exparejas, una de ellas.

Cuando Karol era novia del también cantante Anuel, solía reconocérsele con el apodo de ‘Bebecita’, pues era la forma en la que el puertorriqueño se refería a ella. Ahora, tras saberse que es novia de Feid, la bichota tiene un nuevo apodo: ‘la Baby’.

Karol fue llamada de esa manera por parte de Feid en medio del discurso de agradecimiento que hizo a los fanáticos que fueron a verlo cantar en Miami.

“Muchas gracias por venir al primer American Airlines, Kaseya Center, lo que sea del Ferxxo. Hoy es un día muy especial pa’ todo el mundo, en especial pa’ mí, pa Guencho, pa’ Pedro, Pa’ Sebas, pa’ mi familia, pa’ mis amigos, pa’ la gente bonita que vino esta noche mor, pa’ la baby”, comentó Ferxxo.

La confirmación de la relación entre Feid y Karol se hizo pública luego de que se les viera caminando juntos, tomados de la mano, en Miami, en Estados Unidos, antes del concierto del colombiano en el Kaseya Center.

En días recientes Karol y Ferxxo se vieron envueltos en el rumor de que estaban esperando a su primer hijo. El supuesto embarazo de Karol se asumió luego den unas historias publicadas en la cuenta de Instagram del cantante puertorriqueño Lenny Tavarez.

El músico compartió una de las fotos con la que se confirmó el romance de ambos y escribió sobre ella: “a todos mis colegas y amigos, recuerden que el domingo es el día de los padres. Recuerden felicitar al Ferxxo. No sean orgullosos y feliciten”.

Además de la forma en la que se refirió a Karol en un concierto en Miami, en Estados Unidos, a la bichota también se le llama ‘mor’, palabra que es usada constantemente por Feid

La existencia de un bebé, sin embargo, no sería la verdadera razón del comentario, pues, según seguidores, las palabras de Lenny hacen referencia a que el cantante sería el ‘papá’ de Anuel AA, expareja de Karol G, es decir, que el paisa sería mejor que el puertorriqueño.

Esto hace parte de un extenso conflicto que había sido originado por Anuel tras manifestar públicamente su malestar respecto a la relación de los dos colombianos. El puertorriqueño ha publicado imágenes en sus redes sociales en las que se ven expresiones como ‘Fuck Ferxxo’ o mensajes alusivos a Karol en los que asegura que ella no lo ha olvidado.

En una de sus más recientes publicaciones, Anuel AA porta una camiseta con un estampado en el que aparece él mismo cargando a un bebé con la cara de Feid. En otra de ellas, Anuel aparece con una camiseta que reza: “estás con Feid pero sabes que eres mía”. Aquella prenda tiene impresa, en su parte de al frente, una foto de Anuel y Karol, de cuando todavía eran novios.

Anuel, incluso, dedicó una canción a Karol, en donde le manifestaba que nunca encontraría a nadie mejor que a él. La canción, que lleva por nombre Más rica que ayer dice: “Si tú me perdonas te perdono lo que hicimos, ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”.

“Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juré que me volvería’ a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él”, añade la composición. Por esta y más acciones, Anuel AA ha sido catalogado como un acosador.