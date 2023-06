Jorge Enrique Robledo habló con Infobae sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá: “Probablemente este sea el último deber de mi vida como servidor público”

Jorge Enrique Robledo (Colprensa - Álvaro Tavera)

El miércoles 21 de junio el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien fue votado como el mejor parlamentario del país en diez oportunidades, se lanzó formalmente a la Alcaldía de Bogotá, avalado por su partido político Dignidad.

Su nombre había comenzado a sonar hace algunas semanas, y aunque no había habido humo blanco con relación al rumbo que tomaría el político frente a los comicios de octubre, Robledo ya es, oficialmente, el décimo aspirante con la intención de suceder a Claudia López.

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato habló de su proyecto político y fue claro al advertir que hará esfuerzos para llegar a acuerdos con otros candidatos y opciones que se estén presentando como una tercera opción, pero, eso sí, con dos líneas rojas inamovibles: candidatos que no sean ni petrismo ni fuerzas tradicionales.

Infobae: ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?

Jorge Enrique Robledo (J.E.R.): Este fue un camino que descarté toda mi vida, pero mi vocación de servidor público, que es lo que me ha movido durante los últimos 53 años de lucha política, me llevó a concluir que en este momento era mi deber hacer esto. Así que se hará con todo el entusiasmo, tirando a ganar para hacer una alcaldía de excelencia. Yo estoy convencido de que si llego a ser alcalde, no obstante, la escasez de recursos que hay en Bogotá, haremos una excelente alcaldía. Probablemente este sea el último deber de mi vida como servidor público.

Infobae: Usted es registrado por muchos bogotanos y colombianos como el que por años fue senador militante del Polo Democrático Alternativo. ¿A las personas que hoy no tienen clara su postura ideológica y la de Dignidad, cómo les explica lo que usted representa hoy?

J.E.R.: Dignidad y Compromiso se consolidó con un sector de personas provenientes del Polo, pero, por ejemplo, Juan Manuel Ospina, quien es uno de nuestros copresidentes, tiene su origen en el Partido Conservador. Y por el otro lado llegó la fuerza de Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano). Esos son nuestros orígenes más próximos.

Ahora, ¿qué somos y qué representamos? Quisiera explicarlo de la siguiente manera: Colombia, por años, ha sido gobernada por personas que la han gobernado tan mal que fueron las que, en últimas, llevaron a Gustavo Petro a la presidencia.

Si este país no se hubiera gobernado tan mal, el presidente no habría ganado, y Petro no va a a cumplir con las esperanzas que se crearon muchas personas. Nosotros no somos ni los que llevaron a Petro indirectamente a la presidencia, ni somos petristas. Somos una tercera opción política, porque no es verdad que en Colombia estemos condenados a escoger entre los unos y los otros. Aquí hay una tercera opción y nosotros la vamos a representar muy bien.

Otros candidatos también pueden catalogarse de tercera opción y vamos a hacer esfuerzos para llegar a acuerdos con ellos para la Alcaldía, gente que no es petrismo ni fuerzas tradicionales y con las que podemos trabajar.

Infobae: ¿Como por ejemplo quién... el Nuevo Liberalismo o el movimiento de Juan Daniel Oviedo?

J.E.R.: Habría que mirar. No quiero dar nombres en este momento. Pero tienen que cumplir esas dos primeras condiciones que yo he llamado “líneas rojas”. Con petristas y fuerzas tradicionales no es posible hacer el mismo proyecto que tenemos, porque las diferencias son muchas. En política, las diferencias existen y hay que ser serio frente a ellas. Lo otro es oportunismo y acomodamientos, y yo a eso no le jalo.

Infobae: Usted ha estado muy cerca a Sergio Fajardo, incluso a Claudia López, y en estas elecciones lo que está haciendo la Alianza Verde ha llamado la atención. Pareciera que el partido de Gobierno actual no quiere candidato del partido. ¿Cree que algunas personas podrían verlo como un candidato camuflado de la actual Administración?

J.E.R.: No. Ni Segio Fajardo ni yo seríamos candidatos camuflados de nadie. Nosotros somos Dignidad y Compromiso y eso nos genera coincidencias, y diferencias, con otros sectores políticos, jugando por encima de la mesa.

Ahora, entiendo que la Alianza Verde va a dejar en libertad a sus dirigentes, pues hablaremos con sectores para ver si es posible llegar a acuerdos, pero dentro de unos principios de los que ya enumeré y que son líneas rojas supremamente estrictas, que no pasamos. Pero hay sectores que pueden estar en este proyecto.

Infobae: ¿Cómo resume en estos momentos a Bogotá?

J.E.R.: Bogotá, como todas las ciudades de Colombia, sufre de un problema enorme que es más nacional que local y es que Colombia tiene un capitalismo de apenas US$6.500 por habitante, mientras que el capitalismo norteamericano debe estar por los US$32.000 (con topes de US$80.000) y eso se refleja en el gasto público. Esto determina mucho la suerte de las ciudades.

El producto por habitante de Bogotá, que es sobre lo que se ponen los impuestos, son US$12.000 (en San Francisco, California son US$130.000). El alcalde en Bogotá llega a administrar la escasez de los recursos, eso es clarísimo, así que yo pondré un énfasis muy grande en crear las mejores condiciones posibles, con medidas de todo topo, que hagan de Bogotá una ciudad muy hospitalaria para el desarrollo económico.

Más empleo, más riqueza, industrializar todo lo que podamos y que la ciudad sea más atractiva para los negocios; porque si no creamos más riqueza, no habrá mas empleo. Ahí habrá un énfasis importante y también estarán los énfasis propios de cero tolerancia con la corrupción, con la seguridad, con la movilidad y con la educación y la salud. Tengo pensada una estrategia muy agresiva para mejorar la calidad de la construcción en los sectores populares.

Le suelto un dato: en Colombia el 80% de las edificaciones no pasan las pruebas de sismoresistencia, son trampas mortales. Hay temas enormes en los que trabajar.

Infobae: Con usted ya son 10 los precandidatos a la Alcaldía. ¿Cómo ve la baraja de nombres que hay en este momento?

J.E.R.: Esa es una expresión de la diversidad de la política colombiana y no sorprendería que hasta la inscripción aparezcan más. Esa es la realidad y hace más difícil los debates, pero es la realidad con la que tenemos que trabajar. Nos tocará competir, en franca lid, con los que hay y con los que aparezcan. Hay de todo un poco.

Infobae: ¿Con quién le gustaría pasar a segunda vuelta?

J.E.R.: No, ni idea. No se me han pasado por la cabeza ese tipo de preocupaciones.

Infobae: ¿Le preocupa la gente que diga “buen senador, buen parlamentario, pero no conoce Bogotá, no va a saber cómo administrarla?

J.E.R.: Yo conozco bastante bien a Bogotá. A la gente se le olvida, o no lo sabe, pero yo tengo niveles de formación bastante amplios en temas de ciudad. Soy arquitecto y fui profesor en la Universidad Nacional de tiempo completo por 26 años.

El Senado, quien lo hace con seriedad, hace 20 posgrados porque hay que estudiar muchísimo. Cada debate son horas de trabajo. Soy un especialista en generalidades, pero sé de muchos temas que me permiten comunicarme con los sabios. Entiendo Bogotá, entiendo sus dinámicas y creo que tengo una ventaja bastante amplio.

Infobae: Son bien sabidas sus diferencias con el presidente Gustavo Petro. Usted gana la Alcaldía, ¿cómo manejaría las relaciones con la Casa de Nariño?

J.E.R.: Mi deber, en ese caso, y espero que así lo asuma el presidente, es que en medio de las diferencias, que no se van a acabar, hagamos la mejor corrección posible pensando siempre en los bogotanos. Que las diferencias no nos lleven a olvidar que ambos tenemos que actuar como servidores públicos. Y eso significa que ambos tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos que le sirvan a la ciudadanía.