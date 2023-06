Karol G y Feid están juntos y los memes no perdonaron a Anuel AA

Estos son los mejores memes luego de la confirmación de la relación entre Karol G y Feid.

Karol G y Feid están dando de qué hablar en los últimos días. Después de mucho tiempo y tras varios rumores finalmente la relación entre la pareja de reguetoneros paisas fue confirmada por unas fotografías que fueron filtradas en redes sociales. Aunque se venía hablando de esta posible unión desde hace varios meses, hasta el momento todo se trataba de un rumor. Como era de esperarse otro de los involucrados, el boricua Anuel AA, nuevamente fue tendencia y los memes no lo perdonaron.

En las fotos que se filtraron son en el reciente concierto de ‘El Ferxxo’ en Estados Unidos en el que aparece junto a ‘La Bichota’ tomados de la mano en el backstage. Esto no pasó desapercibido y cientos de medios de comunicación anunciaron lo que se sospechaba desde hace varios meses, Karol G y Feid están juntos.

En esta relación amorosa aparece otro protagonista y es nada más y nada menos que la expareja de ‘La Bichota’, el cantante puertorriqueño Anuel AA que durante su gira por Estados Unidos mencionó en reiteradas ocasiones a Karol G y lanzó pullas en contra de Feid. Sin embargo, esto no se quedó ahí, debido a que incluso llegó a dedicarle a la colombiana uno de sus recientes lanzamientos y hasta realizó publicaciones en redes sociales en contra de ‘El Ferxxo’.

Incluso, recientemente Anuel se presentó en los Premios ‘Tu Música interpretó la canción ‘Más rica que ayer’ y allí portó una camiseta en la que aparecía la portada de la canción ‘Secreto’, la cual realizó junto a Karol G. Encima de la imagen había un mensaje en el que se podía leer, “estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Anuel después explicó a la periodista Pamela Noa que decidió usar esta camiseta debido a que, “esto fue algo legendario, bien bonito y hay que dejarlo para el mundo que el amor es algo bien especial. Si el novio se cree que es más especial que yo eso nunca va a pasar, eso no es así”.

En esa charla también le preguntaron a Anuel por qué había decidido vestir unas prendas verdes, un color que es característico de Feid, pero el cantante puertorriqueño señaló que, “este color lo saqué a pasear desde el video ‘China’, no me digas eso, los colores son del mundo, no son de nadie”.

Pese a que Anuel ha realizado en las últimas semanas muchos comentarios en conciertos y entrevistas sobre la nueva pareja, ni Karol G ni Feid le han respondido o se ha referido a esta situación y, por el contrario, han manejado todo con mucho hermetismo sobre su relación amorosa.

La única vez que se vio que ‘El Ferxxo’ realizó una insinuación sobre el boricua, fue cuando posó para una fotografía junto a un cartel en el que se puede leer, “Anuel, ya no es bebesita, es Morr”. Esto lo hizo debido a que el mismo Anuel AA subió una foto con un cartel que se puede leer, “Fuck Ferxxo”.

Con respecto a las fotografías, solo se puede ver a Karol G y a Feid tomados de la mano, hablando y riendo. Varios usuarios en redes sociales subieron algunos videos de ‘La Bichota’ cantando, bailando y disfrutando al máximo el concierto del artista paisa que recientemente estrenó la canción ‘Yankee 150′, un remix de la canción ‘Yandel 150′ en el que colabora ‘El Big boss’, Daddy Yankee.

Mientras todos están hablando de la relación entre los cantantes colombianos, Karol G, por su parte, sigue trabajando arduamente y recientemente estrenó la canción ‘Watati’, un sencillo que hará parte de la banda sonora de la película ‘Barbie’ que es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.