Lafaurie envió contundente mensaje al ELN: ¿qué le dijo?

El 14 de junio se conoció que el ELN secuestró a dos personas en Arauca, una de estas es la esposa de un teniente de la Fuerza de Tarea Quirón y el conductor del vehículo en el que se movilizaba de Saravena a Arauquita.

La retención de estas dos personas se conoce a menos de una semana de haberse firmado el cese al fuego entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, que se espera entre vigencia el 3 de agosto. José Félix Lafaurie, miembro de la delegación negociadora del Gobierno nacional, rechazó el secuestro y dijo que hay que hacer que la guerrilla cumpla con lo que ha pactado.

“Hay un acuerdo, hay unos protocolos y, evidentemente, cuando se firma algo hay que cumplirlo, ahora lo que hay que estar es muy atentos del cumplimiento de las partes, para que lo que se firmó, la sociedad en su conjunto pueda recibir, en el caso del cese al fuego los alivios que eso implica”, dijo Lafaurie en entrevista con Semana

Sobre el secuestro, Lafaurie dijo que no recibió bien la noticia, pues era algo que se había venido discutiendo en el último ciclo de la mesa de diálogos con la guerrilla, también reparó en que este es “un crimen que es tan rechazado por la sociedad colombiana”. Y dijo que, teniendo como base para la firma del cese al fuego al Derecho Internacional Humanitario, no se puede pretender que el secuestro esté dentro de este acuerdo.

“Hay una inmensa sensibilidad por el tema que tiene ver con el secuestro, porque Colombia, y no se nos puede olvidar, hubo épocas en que las pescas milagrosas hicieron del secuestro el delito más repudiado por todos los colombianos, por consiguiente, uno no puede firmar un acuerdo donde el Derecho Internacional Humanitario es la base, es el marco, creyendo que las retenciones no están dentro de la jurisprudencia que a lo largo de más de cuarenta años se ha venido teniendo en la que es claro que el secuestro, cualquier hostilidad contra la sociedad civil, es evidentemente una amenaza, que en el caso concreto del secuestro termina constituyendo un crimen de guerra o un delito de lesa humanidad”

También anunció que en la madrugada del 15 de junio, una delegación del Gobierno nacional viajará a La Habana (Cuba) para seguir trabajando y ultimando los protocolos que se requieren para que el 6 de julio haya la primera etapa de implementación del cese y el 3 de agosto queden establecidos todos los mecanismos para que el cese al fuego pueda operar sin ningún tipo de restricciones:

“Yo creo que estos son temas, que ahora que arranca, mañana justamente, el ajuste de otra serie de protocolos que hacen falta para poder poner en vigencia el cese el 3 de agosto, estos temas muy seguramente estarán en línea de discusión entre el equipo del ELN y el equipo del Gobierno, que se desplaza mañana en la madrugada a Cuba”

Sobre si hay que creer, o no en la voluntad de paz del ELN, Lafaurie dijo que no es de creer o no creer, sino que “hay unos documentos firmados y la sociedad colombiana y el Estado colombiano tiene que hacer expresa identificación de aquellos casos que claramente constituyen incidentes violatorios del acuerdo”. También dijo que la fuerza pública está llamada a hacer cumplir el código penal:

“El Código Penal Colombiano está vigente, no hay un solo un metro cuadrado en Colombia donde exista despeje, por consiguiente (ante) cualquier hecho tipificado en el código penal la fuerza pública necesariamente tiene que responder a la amenaza de un criminal, en consecuencia no veo cómo este delito pueda estar excluido del acuerdo”.

Sobre las declaraciones de Pablo Beltrán tras la firma del cese al fuego, el 9 de junio en La Habana, Lafaurie dijo que lo cogieron “fuera de base” y que “la serie de preguntas que le hace el periodista sacaron de foco a un tipo tan tranquilo, tan estratégico, tan lúcido, para estos temas como el señor Beltrán”.