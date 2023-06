Video: ladrón atracó a Marce la recicladora en hotel de Santa Marta

A través de su cuenta de Instagram, la influenciadora y creadora de contenido Marce la Recicladora confirmó que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Santa Marta. Crédito: marcelarecicladora / Instagram

La creadora de contenido y activista Sara Samaniego, conocida en redes sociales como Marce la recicladora, denunció que fue víctima de robo en Santa Marta la noche del miércoles 7 de junio de 2023. Según la información que dio a conocer la activista por el medioambiente, el robo se registró en la puerta del hotel, luego de una actividad que había realizado con algunos recicladores a los que, junto a la fundación Reciclando amor, llevó a conocer el mar.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Samaniego confirmó que el robo se registró en Santa Marta, en donde se encontraba compartiendo con algunos compañeros recicladores.

“Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono, mi agenda 😞…. Pero no me pueden robar esto que estamos viviendo🥺… para los que me siguen saben que estamos cumpliendo un sueño con @reciclandoamorfundacion … vinimos con 5 Reciclamores a conocer el mar💚🌊”.

De acuerdo con la influenciadora, luego de compartir con el grupo con el que se encontraba, y mientras se dirigía hacia su habitación, un hombre la interceptó y sin previo aviso le rapó sus pertenencias. Luego de hacer la denuncia correspondiente, agentes de la Policía Nacional revisaron la zona, pero no encontraron al ladrón. Sara Samaniego confirmó que, aunque el hurto se registró en el predio del hotel, no le brindaron la ayuda necesaria.

“Lastimosamente, el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del hotel no quisieron asumir nada de responsabilidad, la policía hizo ronda anoche, pero no encontraron al ladrón. Afortunadamente, no me apuñaló ni nada, pero cuando me jaló, me lastimó mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”.

El viaje a Santa Marta era parte de una sorpresa que le tenían a un grupo de recicladores, que tuvo la oportunidad de viajar a la ciudad costera para conocer el mar, por lo que a lo largo del día realizaron varias actividades como, por ejemplo, una charla en la que buscaba reconocer la labor de sus compañeros.

“Queríamos que ellos se sintieran como lo que ellos son en este viaje, los verdaderos superiores del planeta, los reyes y que sintieran, que por más de que muchas veces uno en la calle lo desprecian, lo miran mal, lo miran feo, realmente es porque la gente no sabe el valor que ellos tienen para el mundo”.

Samaniego comentó que otra de las actividades que realizaron, como si se tratara de una premonición, fue tomar una fotografía mental de lo que estaban viviendo, pues, según la creadora de contenido, los recuerdos no siempre se pueden grabar en un celular.

“Literalmente yo cogí mi mano, hice una selfie mental y todos sonreímos y esa es la selfie que se va a quedar en mi mente y en mi corazón, porque eso no me lo puede robar el ladrón. Esos momentos que de verdad queremos que sean imborrables, entonces me pareció muy curioso, que yo haya dicho eso y que diez minutos después me hayan robado en mi celular”.

Por último, Sara Samaniego le envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que seguirá viviendo el sueño de compartir con sus compañeros de trabajo y le agradeció a las personas que han estado pendientes de ella.