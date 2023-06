Alejandra Azcárate le mandó un mensaje al gobierno Petro: “Alquilo pieza en los sótanos del infierno”

La frase que utilizó Alejandra tiene que ver con un escándalo en el que estuvo involucrado su esposo, Miguel Jaramillo, con un cargamento de cocaína que fue incautado mientras era transportado en su avión privado. / Imagen @laazcarateoficial

La nube negra por la que está atravesando el Gobierno de Gustavo Petro parece que no se va a alejar pronto, pues cada día se conocen nuevas revelaciones sobre Laura Sarabia y Armando Benedetti, que han llevado a la mayor polémica desde que Petro asumió como presidente de la República.

Sobre el tema, varias personalidades se han pronunciado, algunos en un intento de defender a los exfuncionarios, mientras que otros han aprovechado para enviar algunas pullas.

Alejandra Azcárate es una de las comediantes más picantes de Colombia, pues mantiene un tono atrevido y sin miedo a nada cuando debe referirse a temas polémicos, por eso, aprovechó la oportunidad para hablar del escándalo del Gobierno nacional con una frase que en su momento describió lo que estaba viviendo en su vida privada.

A través de su cuenta de Twitter, la comediante Alejandra Azcárate le envió un mensaje al Gobierno nacional por el escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti.

A través de su cuenta de Twitter, Alejandra Azcárate le envió un mensaje al Gobierno nacional en el que le ofreció el alquiler de una pieza dentro de los sótanos del infierno, pues las consecuencias de la polémica pueden llegar a ser contundentes para el presidente Petro y su gobierno.

“Alquilo pieza en los sótanos del infierno porque lo que viene es candela”.

La frase que utilizó Alejandra tiene que ver con un escándalo en el que estuvo involucrado su esposo, Miguel Jaramillo, con un cargamento de cocaína que fue incautado mientras era transportado en un avión privado, cuya propiedad incluía su nombre

La comediante Alejandra Azcárate reapareció en las redes sociales y habló sobre lo que ha tenido que vivir por el escándalo del avión privado de su esposo. Crédito: rastreandofamosos / Instagram

Aunque el empresario solicitó declararse como víctima, la polémica alcanzó a la Azcárate, lo que la llevó a desaparecer de redes sociales por varios meses, silencio que terminó con la publicación de un video en el que aseguró que había recorrido el infierno luego de que los detalles del escándalo se hicieran públicos.

“Creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros, difíciles, adversos y pues yo no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes de todo corazón, que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios porque no hay una sola esquina apacible”.

También, reflexionó sobre la forma como puede cambiar la vida de las personas en un minuto, algo que puede suceder por cualquier razón, una verdad que están viviendo en carne propia desde el Gobierno nacional.

“Es increíble como a los seres humanos nos puede cambiar la vida en un segundo, por un millón de razones: una quiebra, algo tan cotidiano en estos tiempos. Un despido en una empresa, una ruptura, un abandono, el descubrimiento de una infidelidad, el diagnóstico de una enfermedad, una muerte que es pan todos los días en medio de esta pandemia”.

El consejo de Laura Acuña

Aunque Laura Acuña confirmó que no mantiene una relación cercana con Alejandra Azcárate, sí aseguró que había aconsejado a la comediante cuando se conocieron los detalles sobre la incautación en el avión privado de su esposo. Así lo dio a conocer en su canal de YouTube en uno de los capítulos de su programa de entrevistas ‘La sala de Laura Acuña’, en donde la invitada principal fue Alejandra Azcárate y en el que se hablaron de manera sincera.

“Nosotros no somos amigas, somos colegas y conozco a Alejandra desde hace muchísimos años, nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales y a donde hayamos tenido que ir y ya”.

Pero, Acuña reconoció que por más colegas de trabajo que sean, el tema de la avioneta incautada y de los señalamientos en contra de Alejandra y su familia fue un tema que le tocó las fibras, por lo que se tomó el atrevimiento de escribirle a su teléfono personal para aconsejarla.

“Yo te escribí en ese momento al WhatsApp y te dije: ‘Alejandra quédate callada, si hay algo que uno tenga que refutar, ese no es el medio, porque la gente se va a poner feliz de lo que te está pasando, no les des ese gusto’”.

Sobre el consejo recibido por Acuña, Alejandra aseguró que recordaba las palabras, pero también, explicó las razones que la llevaron a salir a los medios para responder a los señalamientos que estaba recibiendo.

“¿Sabes qué pasa?, que es una situación donde mediáticamente tú no tienes salida. En las otras yo tenía salida, cuando yo me he equivocado he pedido perdón, yo soy un ser humano noble, yo sé reconocer cuando me equivoco y no tengo la menor dificultad en hincarme y pedir perdón, yo eso lo conozco”.