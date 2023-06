Murió Liliana Carrillo, la exesposa y musa de Omar Geles

Liliana Carrillo, su hijo Omar Geles jr. y el compositor Omar Geles.

Luego de completar 28 días internada en una clínica de Bogotá se produjo el deceso de Liliana Carrillo, exesposa del reconocido acordeonero, compositor e intérprete vallenato Omar Geles. Según informaron sus familiares, Carrillo padecía cáncer y el pasado 30 de mayo perdió una dura batalla que luchó por meses.

La ‘Mona Linda’ fue la primera esposa de Omar Geles e inspiró éxitos vallenato como ‘Una Hoja En Blanco’, ‘No Merece Una Traición’ y ‘Te esperaré’. Respecto a esta última canción, Geles declaró: “Esta canción, que fue la primera que escribí, se la hice al primer amor de mi vida, la mamá de Ómar Yesid y José Jorge, mis dos primeros varones. Te doy gracias, Liliana, por haberme permitido criar a esos niños, o, mejor dicho, por criármelos tú, con esa grandeza y esos principios. Gracias Liliana, siempre te voy a querer”.

El artista indicó que ‘Te esperaré' surgió de una reunión donde se encontró con quien sería su primera esposa. “Yo veía la monita para allá, comencé a picarle el ojo y terminamos enamorados. Como todo papá, no quieren que su hija se enrede con un músico, porque tenemos mala fama, cualquiera se alarma, total es que la mandaron a estudiar a Inglaterra y Telecom se quedó con mi plata”, recordó con nostalgia Omar Geles.

Acompañado por Liliana Carrillo, Omar Geles vivió sus mejores años en el vallenato en los que trabajó de la mano de artistas como Patricia Teherán, Miguel Morales, Diomedes Díaz y artistas de la ‘nueva ola del vallenato’ como Silvestre Dangond, Kaleth Morales y Martín Elías Díaz.

¿Por qué se separaron Los Diablitos?

Sin lugar a dudas, una de las agrupaciones vallenatas más conocidas del país es la de Los Diablitos, integrada por Omar Geles y Miguel Morales, quienes desde 1986 tuvieron éxitos musicales como ‘Que me hago yo’, ‘Por un error’, ‘Hojas al viento’, ‘Te voy a olvidar’, ‘Busca un confidente’, ‘Los caminos de la vida’, entre otros.

Pese al éxito musical de la dupla vallenata, la agrupación solo duró siete años, pues Miguel Morales le puso fin a la sociedad para iniciar un proyecto en solitario.

“Hubo unos malos entendidos y mi compadre Miguel tomó la determinación de separarse y hacer un grupo aparte con Víctor Reyes, yo seguí con el grupo de ‘Los Diablitos’ con Jesús Manuel Estrada, ahí fue que grabamos los ‘Caminos de la vida’ que entre otras cosas es una de las canciones de vallenato más exitosas de toda la vida”, declaró Geles en entrevista con Alerta Bogotá.

Sin embargo, para mala fortuna del vallenato el 12 de noviembre del 2003, Jesús Manuel estrada murió en un accidente de tránsito en las carreteras de Sabana de Torres (Santander). “Fue un momento muy triste para mí y todos los compañeros, fue algo muy duro porque él fue el que hizo historia con los ‘Caminos de la vida’ que es la canción más exitosa del vallenato”, dijo el artista.

Tras superar la muerte de Estrada, Omar Geles se unió con Alex Manga y continuó con el proyecto de Los Diablitos, pero su acercamiento al cristianismo lo hizo cambiar su forma de percibir el nombre de la agrupación.

El líder de la agrupación le contó a Alerta Bogotá que, en su intento por agradarle a Dios, el nombre de la banda no era el mejor porque sentía que le estaba cantando al diablo y que quería quitar ese estigma de su vida musical, así que le dijo al empresario que anunciara las presentaciones como Omar Geles y Alex Manga interpretando los éxitos de Los Diablitos, pero eso no era factible, porque no vendía boletas con un nombre tan largo.

Frente a la situación, Geles decidió disolver la agrupación y comenzar su carrera como solista, con un nombre que fuera acorde con sus lineamientos religiosos. “Dios me ha respaldado de una manera muy grande”, agregó el cantante.