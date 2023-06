Hombre que intentó matar a su expareja, a la mamá de ella y a su pequeño hijo les sigue enviando amenazas desde la cárcel

Hombre intentó matar a su expareja, hijo y mamá Cortesía: Change. Org.

La violencia de género no da tregua en el país. Se conoció un aberrante caso en el suroccidente de Bogotá, donde una mujer fue golpeada y amenazada por su expareja, en presencia de su hijo menor de edad y de su madre.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, el terrible hecho ocurrió en la localidad de Kennedy en la noche del jueves 1 de junio, cuando el sujeto llegó hasta la vivienda de la víctima de 20 años y le dio fuertes golpes, tratando de arrebatar la vida a su pequeño de dos años.

“Llegó a la casa y empezó a pegarle a mi mamá, a mí, y también intentó matar a mi bebé. Intentó asesinarme , me agarró del cuello y me ahorcó, dejándome morada. Mi madre luchaba desesperadamente para que me soltara, pero él la golpeó y la ahorcó también”, relató la mujer.

De inmediato, la joven salió a buscar ayuda en una comisaría de familia en la zona; sin embargo, se encontró con que había 16 mujeres antes que ella en la lista de espera y no había cupos disponibles, a pesar de que su caso es considerado extremo y debía ingresar a uno de los cupos disponibles para su protección y la de su familia.

“Yo llegué a la casa a las 8:20 (de la noche), me llamaron y me dijeron ‘listo, ya salió el papeleo, vente para la comisaría de Kennedy y hacemos el debido traslado’. Llegué a la comisaría, duré casi tres horas allá y me dijeron ‘no, es que no se puede hacer el traslado, vete para otro lado’”, detalló la víctima.

Luego de la brutal golpiza, la víctima acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar al sujeto. “Yo dije: ‘tengo que exponer el caso de violencia intrafamiliar’. De allá me dijeron que, si era violencia intrafamiliar, estaba en un nivel extremo de feminicidio”.

Antes de que ocurriera una tragedia, la Policía Metropolitana capturó al hombre, quien siguió mandándole mensajes intimidantes a pesar de estar detenido: “Lo último que él me envió fue que me iba a matar. No sé por qué razón no le quitaron el celular en la noche. Él siguió con celular en la noche, me envió unos mensajes por Messenger”, indicó.

Por su parte, la mujer de 20 años estuvo buscando toda la noche y la madrugada un lugar para esconder a su mamá y a su hijo, por miedo a que fueran asesinados. En medio de su angustia, en diálogos para Blu Radio pidió ayuda:

“Solo les pido que me ayuden a encontrar un refugio para mí y mi familia. No quiero que les pase nada desde hoy hasta mañana. ¿Y quién responderá si algo le sucede a mi hijo o a mi madre? Claro, este individuo es extremadamente peligroso, y su hermano también lo es. La familia de ellos es muy peligrosa. Ellos me dijeron que me fuera, pero no tengo a dónde ir”, confesó para el medio radial.

Cifras de violencia de género en Bogotá

la Secretaría de la Mujer condenó que estos hechos se sigan presentando, pues las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en forma sustancial en lo corrido del 2023.

De acuerdo con cifras que esta cartera le compartió a Infobae Colombia el martes 16 de mayo de 2023, con corte al 31 de marzo a la medianoche, en el primer trimestre de este año se hicieron 10.688 llamadas entrantes a la Línea Púrpura, que es la línea de atención capitalina dispuesta para denunciar violencia de género.

Así mismo, hubo 15.621 comunicaciones a través del chat de WhatsApp, modalidad en la que se mantuvo una conversación escrita con las denunciantes, mientras que otras 7.458 mujeres llamaron por la línea directa distrital.

De esas casi 17.000 llamadas hechas durante los primeros 92 días del año, el 48% de las mismas denunciaron violencia psicológica; el 24% se hicieron a razón de violencia física; el 21% de las llamadas denunciaron violencia económica, y el 7% denunciaron violencia sexual en la ciudad de Bogotá.