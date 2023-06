Asesinan a Pacho “El Antifeka”: Daddy Yankee y Farruko se pronunciaron

El reguetonero fue asesinado en un área comercial del municipio de Bayamón. Créditos: Pacho_alqaedas/Instagram

En la tarde del 1 de junio, autoridades de Puerto Rico confirmaron que Neftali Álvarez Núñez, más conocido como Pacho El Antifeka, fue asesinado cuando estaba en su carro en el estacionamiento de un centro comercial del municipio de Bayamón, área metropolitana de San Juan, Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico encontró el cuerpo sin vida del cantante con varias heridas de bala en el interior de un vehículo Infiniti EX35 dentro del estacionamiento del centro comercial Plaza Tropical, esto luego de que personas que se encontraban en la zona comercial alertaran a las autoridades de detonaciones con arma de fuego que fueron escuchadas en el lugar.

Hasta el momento las autoridades manejan la hipótesis de que el reguetonero pudo haber sido asesinado debido a represalias en su contra, ya que en 2015 la Oficina Federal de Investigación (FBI) había allanado su apartamento, razón por la que El Antifeka tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas.

En 2015 el cantante se declaró culpable de una acusación federal por posesión de un arma de fuego y municiones, además de tener una ametralladora, razón por la que tenía libertad condicional.

El cantante puertorriqueño fue encontrado sin vida a bordo de su vehículo. El Comercio Puerto Rico

¿Quién era Pacho ‘El Antifeka’?

Neftali Álvarez Núñez nació en Puerto Rico el 24 de marzo de 1981, inició en el mundo de la música integrando el duo urbano Pacho & Cirilo, razón por la que es considerado por varios artistas como uno de los pioneros del reguetón; una de sus canciones más recordadas es Como Soy, en la cual participó bajo el nombre de “Pacho Al-Qaeda” junto a Daddy Yankee y Bad Bunny.

En 2019 publicó el tema No tienen rifle junto a Cano El Bárbaro, que fue asesinado también a balazos en el este de la isla en diciembre de 2021; la letra de esa canción tenía frases intimidatorias a quienes serían sus enemigos en Puerto Rico, incluyendo fragmentos como “los que quieren matarme” o “hablan de mi muerte para cazarme”.

Reguetoneros lamentaron la muerte de Álvarez Núñez

Desde su cuenta de Instagram, Daddy Yankee, uno de los máximos exponentes del género urbano en el mundo, lamentó la muerte de El Antifeka, a quien recordó con una fotografía junto a Bad Bunny del sencillo Como Soy, además de resaltar que a pesar de los problemas legales que afrontaba el cantante, él lo consideraba un amigo debido a la forma con la que este lo trató en vida.

“No soy quién para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa En Paz”.

El artista lamentó la muerte de 'El Antifeka' a quien recordó como un amigo. Instagram Daddy Yankee

De la misma forma, Farruko recordó las conversaciones que sostuvo con el cantante antes de que fuera asesinado, afirmando que en las charlas que entabló con El Antifeka siempre hablaban de Dios, razón por la que lo consideraba un hermano.

“Descansa en paz. Brother no hablábamos todo el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios, de intentar ser mejores personas, de aprender a ser justo, siempre fuiste líder y hermano, Dios tenga misericordia y le dé fortaleza a tu familia”, afirmó Farruko en su cuenta de Instagram.