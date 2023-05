Cuál es el primer TransMilenio que sale en las mañanas y a qué hora comienza a rodar

De las 24 horas del día, TransMilenio y su flota de buses articulados operan 19. Lo que no es de extrañar; ya que, Bogotá además de ser una metrópoli con vida nocturna es la capital del país más madrugador del mundo, de acuerdo con un informe publicado en marzo del 2023 por la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

“¿Honor o castigo?” se preguntaba una periodista en la prensa internacional. Pues bien, con el sistema de transporte más utilizado por los bogotanos funcionando desde las cuatro de la mañana, podría inclinarse por la primera.

Y es que, de acuerdo con la página oficial de la empresa de Transportes del Tercer Milenio: “Los horarios de sistema troncal son de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., sábados de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.”.

Las estaciones de TransMilenio abren sus puertas dos horas y 31 minutos antes de que, según la media nacional, los colombianos despierten: 6:31 a.m. Pero, aun así, hay quienes les salen al paso a los buses acordeonados, a pesar de que no todos empiezan a circular a la misma hora.

Algunos se tardan mientras se desplazan del patio a la troncal, pero el que les gana a todos, según la aplicación Moovit –saliendo muy a las 4:30 de la mañana y pasando por sus 14 estaciones cada 15 minutos– es la Línea 1, que arranca del Portal El Dorado y termina su recorrido en Universidades, luego de, aproximadamente, 39 minutos de recorrido.

¿Por qué somos tan madrugadores?

Un estudio realizado por el World of Statistics, en marzo de este año (2023) determinó que Colombia es el país más madrugador de todos.

Como reza el dicho “al que madruga Dios le ayuda” y los colombianos lo saben; ya que, en promedio la hora en la que se levantan es 6:31 a.m.

En segundo lugar aparece Indonesia, en donde, en promedio, se levantan a las 6:55 a. m. Y es el único aparte de Colombia en el que sus ciudadanos empezarían el día antes de las 7 de la mañana.

El tercer puesto lo comparten Japón y México. En amboss países la alarma suele sonar a las 7:09 a.m. Y luego le siguen Dinamarca (7:19 a.m.), Estados Unidos (7:20 a.m.), Alemania (7:25 a.m.) y Brasil (7:31 a.m.). El último país latinoamericano que aparece en este listado de los más madrugadores.

Y el listado de 17 naciones lo cierran Grecia y Arabia Saudí, en donde, en promedio, inician su día a las 8:25 a.m. y 8:27 a.m., respectivamente.

World of Statistics no reveló el origen de la información ni la metodología que utilizaron sus investigadores; lo que, como era de esperarse, generó escepticismo en algunos miembros de su comunidad virtual, que se negaron a aceptar los resultados.

El tráfico vehicular, una causa clave

La mayoría de las personas que se sumaron a la conversación en Twitter señalaron que una de las razones por las que en Colombia se madruga tanto, es el tráfico: congestiones, trancones, etc. en la famosa “hora pico”.

Así que para compensar esa demora es usual que los colombianos se levanten más temprano y, de esta manera, no lleguen tarde a sus trabajos.

Lo que tiene sentido; ya que, en el 2022, la capital del país, según la consultora Traffic Index, ocupó el cuarto lugar en el ránking de las ciudades con más tráfico en el mundo; tras determinar que los bogotanos pierden cerca de 126 horas al año en trancones. Estando solo por debajo de Estambul (142 horas); Moscú (140 horas), y Kiev (128 horas).