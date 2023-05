Actores de ‘Oki-Doki’ se reencontraron y compartieron el momento en redes sociales

En febrero del 2022, Chichila Navia, actriz que personificó a Mechas, hizo pública una foto en la que se le veía abrazando y riéndose con Jorge Pérez (Tomillo) y Gonzalo Escobar (Coco)

El reencuentro de dos actores colombianos generó sentimientos de nostalgia dentro de los seguidores de Oki Doki, aquella serie que, durante los años 90, captó una masiva cantidad de seguidores que, tras más de 30 años, siguen recordando con cariño las aventuras de Mechas, Coco, Tomillo, Canela y Vainilla. Fue una foto entre los actores Freddy Flórez y Gonzalo Escobar la que removió las emociones de los fieles televidentes de la producción.

“Hace unos días tuve la oportunidad de hacer un viaje relámpago a Bogotá, para celebrar el día de la madre con mi mamita hermosa y mis hermanos. No me alcanzó el tiempo para visitar a muchas personas que quiero y extraño; sin embargo, mi hermano del alma Gonzalo Escobar me visitó un ratico en casa de mis padres. Qué bueno fue verte, amigo mío. Casi 40 años de amistad. Dios te bendiga”, comentó Flórez, actor que le dio vida a Piojo, sobre Gonzalo, quien tomó el papel de Coco.

Este reencuentro se suma a varios que se han presenciado entre varios de los protagonistas del seriado en diferentes momentos de sus vidas. En febrero del 2022, Chichila Navia, actriz que personificó a Mechas, hizo pública una foto en la que se le veía abrazando y riéndose con Jorge Pérez (Tomillo) y Gonzalo Escobar (Coco). “La tarde más feliz desde hace mucho tiempo (todos con prueba de COVID para que no nos vayan a regañar”). Los amo mis amigos de siempre y para siempre ¡Yo los amo!”, escribió Cecilia.

En agosto del año 2019, Cecilia, nuevamente, hizo pública una imagen en la que se le veía reunida, en esa ocasión, con los actores que le dieron vida a Coco, Canela y Comino. “Este reencuentro fue en mi montaña, juntitos, felices y jóvenes, nunca injóvenes (…) ¡Y, sí, yo sé! Faltaron ‘Vainilla’ (Verónica Orozco), ‘Tomillo’ (Jorge Pérez), ‘Patilla’ (Carolina Pinzón) y ‘Piojo’ (Freddy Flórez), habrán de entender que no es fácil juntarnos a todos”, escribió Navia.

En julio de 2018 el junte fue anunciado por Carolina Cuervo, quien al lado de unas fotografías, destacó: “Amigas para siempre y desde siempre. Seguimos siendo las mismas, conectadas con la historia que nos ha unido y que nos ha convertido en las mujeres que somos, sin importar el tiempo y la distancia. ¡Las amo con el corazón!”, destacó.

En noviembre de ese mismo año el turno, nuevamente, fue para Chichila y Gonzalo. “Hoy vi a mi hermanito de Oki Doki después de 20 años. ¡No se imaginan lo que sentí! Para todos aquellos que me escriben preguntándome: ‘¿Dónde está Coco?’. Les cuento que regresó a su Colombia, tierra querida”, escribió Navia en sus redes sociales.

La nueva generación de Oki Doki

A pesar de que durante mucho tiempo los fanáticos del seriado esperaron el anuncio de una continuación o una nueva generación de futuras estrellas, han tenido que pasar tres décadas para que estos deseos se hagan realidad.

Así lo informó en sus redes sociales el periodista Carlos Ochoa, mejor conocido como ‘La biblia de la televisión’, luego de la entrevista que le hizo a ‘Chichila’ Navia en días pasados, por medio de la cual quedaron al descubierto varios detalles de este nuevo proyecto a cargo de Toni Navia, creadora y directora de ‘Oki Doki’.

“La buena noticia es que Gonzalo Escobar, nuestro querido Coco, se reunió con Toni Navia y están liderando un proyecto de ‘Oki Doki: nueva generación’ para el Teatro Nacional ¡Qué gran noticia!”, mencionó el también presentador del canal regional Teleantioquia. Mientras que ‘Chichila’ dejó saber que este será un tributo a la exitosa serie, tal vez, por su trigésimo aniversario.

Aunque no se supo todavía cuáles son los actores que harán parte de esta apuesta, sí quedó en claro que se van a conservar las canciones que los colombianos se aprendieron al pie de la letra y que tan populares los convirtieron, lo cual animó todavía más a sus fanáticos que, sin dudarlo, dejaron su opinión en los comentarios del video.

Es clave mencionar que, según el comunicador paisa, la razón por la cual no se volvió a producir ‘Oki Doki’ en la pantalla chica, es por la negativa constante que recibió Toni Navia de algunos canales, pues a pesar del deseo que tenía de dar continuidad a este fenómeno de los 90, la expectativa de los productores no era la misma.

“Toni Navia pidió que por favor le dejaran sacar una nueva versión con actores talentosos para crear futuras estrellas y le dijeron: ‘no te vistas que no vas’”, explicó Carlos Ochoa.

El más reciente encuentro entre los integrantes del elenco de ‘Oki Doki’ tuvo lugar a mediados del año 2019, cuando varios de los actores decidieron recordar viejas épocas.