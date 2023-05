Mujer que denunció el robo de su mascota en Bogotá ahora es víctima de amenazas

En un descuido de la dueña, una mujer robó a la perrita y salió corriendo con ella. Cortesía: Twitter @PlataformaALTO

El pasado 13 de mayo de 2023, se conoció en redes sociales un video en el que se observa cómo una mujer desata la correa de la mascota en un descuido de su dueña, para posteriormente salir corriendo sin que Laura Saray Estrada se percatara de lo que estaba sucediendo con ‘Sol’, la pequeña perrita. El hecho ocurrió en el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá.

La víctima del hurto relató que en ese momento estaba comprando la cena y se quedó afuera del restaurante, ya que no le permitían el ingreso al establecimiento junto con su mascota; cuando se disponía a sacar el dinero para pagar, se descuidó y fue entonces que la presunta ladrona aprovechó para salir a la fuga con el animal. Al parecer, la única persona que sí se habría percatado de lo que sucedía, fue la dueña del local, pero no dijo nada al respecto.

Laura Saray compartió con Noticias Caracol la preocupación que siente su familia ante este hecho, pues hasta ahora no han recibido noticias de ‘Sol’. Por otra parte, la mujer también denunció que en los últimos días ha sido víctima de extorsiones y amenazas.

“Mi mamá ha ofrecido recompensa para que la devuelvan, pero me han extorsionado y amenazado, que no me puedo acercar por donde se robaron a mi perrita, porque no responden por mí”, indicó la mujer.

La víctima del hurto de la mascota reveló que los delincuentes la han llamado para decirle que tienen a su perrita, y le exigen 500.000 pesos para que sea regresada. La mujer les respondió que solo ofrecía 100.000 para recuperar el animal.

“El sábado en la noche me llamaron y me dijeron que cuánto estaba dispuesta a dar por ‘Sol’”, expresó Laura Estrada.

Luego de que la mujer accediera a pagar un monto de 300.000 pesos por la mascota, los extorsionistas la citaron en un parque para el intercambio, mientras que su hermana debía consignar el dinero, pero denunció que intentaron estafarlas y les enviaron una contundente amenaza, “que nunca iba a volver a ver a mi perrita”.

Asimismo, Estrada también compartió con el noticiero que la misma noche que sucedió el robo, se acercó al CAI de San Francisco para denunciar el robo de su mascota, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

“Ese mismo sábado busqué a las autoridades de esa localidad y lo que hicieron fue reírse en mi cara. Nos preguntaron: dónde está la perrita y nos dijeron que ‘eso no es un caso y que no perdiera mi tiempo’”, explicó la denunciante.

Los uniformados del CAI le indicaron a Laura Saray que “debía realizar una denuncia para ver las cámaras de seguridad”, porque “no era un caso”.

Director del GELMA se pronunció ante los hechos

Alejandro Gaviria, director del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, lamentó la respuesta que le dieron las autoridades del sector a la dueña del animal, señalando que: “Las entidades tienen que comenzar a responder a esas necesidades de la sociedad, le sugiero a la señora que ingrese a la página web de la Fiscalía o la Policía y se dirige al banner que dice ‘Denuncia fácil’ o ‘A denunciar’. Ahí puede poner la denuncia con todos los elementos que tenga porque en este caso se trata de un hurto, probablemente va a tener una respuesta”.

Asimismo, Gaviria hizo un llamado a toda la ciudadanía para que tenga más precaución con sus mascotas y tomar medidas de protección, puesto que ahora los criminales están usando a los animales como un objetivo para delinquir.

El director finalizó diciendo: “Este caso es un hurto, se ha presentado en Bogotá que retiran al animal de la familia, comienzan a exigir montos económicos y empiezan a extorsionar a la familia, cuando esto sucede lo mejor es contactarse con al Gaula de la Policía”.