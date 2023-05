Nuevos problemas para el Corredor Verde de la Séptima en Bogotá: arrancó recolección de firmas para convocar un Cabildo Abierto

Concejales en contra del corredor verde de la carrera séptima

Arrancó en firme la recolección de firmas para que se adelante en la ciudad de Bogotá un cabildo abierto sobre el proyecto del Corredor Verde por la Carrera Séptima. Este proyecto es adelantado por la administración Distrital de Claudia López, pero ahora deberá responderle a la ciudadanía si se recogen las 50 mil firmas para el cabildo.

Esta iniciativa, liderada por el concejal y candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, junto a los activistas Edmundo López, Katherine Garavito y a una serie de ciudadanos representantes de las asociaciones de Corpochicó, Archi y Asoretiro, espera recolectar un total de 30.000 firmas válidas, para que este cabildo sea una realidad.

La recolección se está llevando a cabo todos los días a lo largo de la Carrera Séptima, mientras que los ciudadanos interesados están recogiendo firmas por su propia cuenta, con sus propias planillas, para tratar que esta administración reconsidere un proyecto que, de acuerdo con ellos, es altamente inconveniente para los vecinos de una de las vías más importantes e icónicas de Bogotá.

El concejal Carlos Carrillo le confirmó a Infobae Colombia que no hay un plazo límite para recolectar las firmas pero que esperan tenerlas dentro de los próximos dos meses.

Por qué es un proyecto inconveniente

Sobre el Corredor Verde por la Carrera Séptima ha habido mucho debate en lo corrido de este año, y varios concejales y precandidatos han hecho activismo en contra de su materialización pero, ¿por qué?

De acuerdo con el arquitecto urbanista Mario Noriega, quien ha estado encima de este proyecto y ha llamado la atención sobre el impacto que tendrá sobre el espacio público y el arbolado urbano, explicó el por qué a Infobae Colombia a través de cinco premisas hace un par de meses.

1. No cabe

De acuerdo con el urbanista el nombre del Corredor Verde es un lío para este corredor en específico porque no cabe. Explicó que cuando hacen un TransMilenio en la vía al Aeropuerto, una autopista que no tiene vivienda a lado y lado pues no hay problema. Lo mismo cuando lo hacen por la Autopista norte, tampoco es problemático porque es una vía ancha que tampoco tiene un carácter de vivienda.

“Pero el ejemplo está cuando pusieron el Transmilenio por la Avenida Caracas así la alcaldesa diga que no será lo mismo. Comenzó a deteriorar las zonas de manera considerable y a la persona que se le vare el carro por la Caracas por la noche, eso está desoldado y es mejor que deje el carro ahí porque es un tramo de vía muy peligroso. Y si hay un sitio peor para meter un Transmilenio esa es la Séptima porque es aún más angosta que la Caracas y también hay vecinos, comercio, hoteles, niños que necesitan rutas de colegio etc., que se quedarán sin acceso”, indicó.

2. Implica la desviación del tráfico mixto

Indica Noriega, sus palabras, que para meter estas estaciones y para incorporar los carriles de Transmilenio, necesariamente tienen que sacar vehículos de tráfico mixto. Eso quiere decir que tienen que eliminar el tráfico que hay entre la 92 y el Centro (la 26 o la 30) y cuando digo que lo eliminan estoy diciendo que los comercios o los hoteles que hay sobre la Séptima, no tendrán taxis recogiendo huéspedes, no tendrán los camiones de carga y descarga que les suministran a sus negocios y nadie se podrá parquear al frente porque quedará un andén peatonal que no permitirá la carga y descarga.

Por ahí tampoco podrán circular ambulancias o buses escolares. Para que quepa Transmilenio tendrán que eliminar todo el tráfico mixto y lo que es aún peor: achicarán las ciclo vías y quedará cabiendo una sola bicicleta así que tendrán que circular en fila india. Se va a disminuir el área para las bicicletas y ¿para qué? Para que quepa Transmilenio.

3. Desviación del tráfico mixto bloqueará la Carrera 11

Ante la pregunta de, ¿por dónde se desviará? La respuesta está en la Carrera 11. Todo ese tráfico mixto que se sacará de la Carrera Séptima se desviará por la 11, pese a que esta vía ya está completamente bloqueada. Por ahí no cabe el tráfico de la Séptima.

“El IDU ha dicho que es porque meterán un carril más pasarán dos cosas: tendrán que tumbar todos los árboles que hay en los andenes, que también se tendrán que achicar. Se perderá espacio público y se talarán los árboles que hay a lado y lado de la calle. Para hacer el Corredor Verde se destruirá el corredor verde que ya existe y que sí es un corredor verde, que es el de la 11″, indicó.

4. Por demanda de pasajeros no tiene sentido

Indica el urbanista que, se supone que hoy, con los buses que hay hoy, se mueven alrededor de 12.000 pasajeros hora/sentido, que es la medición con la cual la ingeniería de tráfico mide la capacidad de una vía. Con el Transmilenio se van a mover 8.000 pasajeros hora/sentido, menos de lo que hay hoy y para eso se invertirán $3 billones de pesos.

Y solo para tener un comparativo, en la Avenida Caracas cuál es el volumen de pasajeros que mueve Transmilenio está entre 45.000 y 50.000 pasajeros/hora sentido. La diferencia es enorme. Lo voy a decir con contundencia: en la Carrera Séptima no solo no cabe el Transmilenio sino que no se necesita.

5. Se requiere un metro

Por último, indicó Noriega, hay varios ejemplos a nivel mundial que se pueden aplicar en la Carrera Séptima. Una de las avenidas más reconocidas y visitadas del mundo es la Quinta Avenida de Nueva York (Estados Unidos). Esa es una avenida con andenes amplios y paraderos de buses pequeños con estaciones cada dos cuadras. No es como el Transmilenio que es masivo. En los Campos Elíseos en Paris (Francia) hay un metro subterráneo.

“Y claro que se puede hacer. El suelo que se conoce más difícil para hacer metros era el de Moscú (Rusia) porque era tan húmedo, tan lleno de bolsas de agua y tan complejo, que una tuneladora lo que iba dragando se iba cayendo porque no había forma de sostenerlo.

Para poder hacer el metro de Moscú, la primera línea, tuvieron que congelar el terreno y una vez congelado, la tuneladora podía entrar, después forraban en concreto y continuaban. Para construir la línea de metro entre Brooklyn y la isla de Nueva York tuvieron que pasar por debajo del rio, hágame el favor. Y el suelo de Nueva York es pura roca. ¿No vamos a poder hacer un metro por la Séptima?”, concluyó.