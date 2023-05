Andrea Guerrero respondió duro a usuario que la llamó borracha y la acusó de tener nexos con paramilitares: “¡Tan machito el cobarde!”

Andrea Guerrero fue increpada en Twitter por un hincha de Millonarios. Foto @andreaguerreroquintero

Andrea Guerrero es una de las periodistas deportivas más mediáticas que siempre da de que hablar por sus opiniones, que incluso le ha traído amenazas contra su vida. En más de una ocasión la cucuteña ha sido blanco de críticas por parte de los usuarios en las redes sociales que no le perdonan una a la comunicadora al servicio de Win Sports.

Recientemente, la también presentadora tuvo un rifirrafe con un usuario de Twitter, que se hace llamar Kinder Cortés, ferviente hincha de Millonarios con más de 5.000 seguidores y que generalmente lanza trinos venenosos con el fin de llamar la atención, como el que escribió el 16 de abril cuando estalló el escándalo entre la barra Los del Sur y Atlético Nacional.

“La hinchada de Atlético Nacional nace en 1989, hijos de la cocaína y las ametralladoras solo conocen las buenas épocas del club. Ahora sabemos que pese a esos buenos momentos NO han sido capaces de pagar una entrada, un extintor o un trapo”.

Hinchas de Millonarios criticaron a Los del Sur. @El_KinderCortes/Twitter

Esta vez el usuario la emprendió contra la periodista Andrea Guerrero, que hizo un trino consultando a sus seguidores qué equipos clasificarían a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor, que se definirán el miércoles 17 de mayo desde las 7:00 p. m hora colombiana con trasmisión de Win Sports.

El aficionado de Millonarios le citó el tuit de Guerrero, en el que le indicó que clasifican los ocho primeros, y de paso la llamó “Borracha”, lo que generó malestar en la periodista, que cruzó varios trinos con el polémico usuario.

“Los que queden del 1 al 8. Lea el reglamento. Borracha”.

Acto seguido, la mujer de 39 años le respondió tajantemente a Cortés: “¿Tengo que aplaudirle su agresión o Ud preferiría que me intimide? ¿O acaso me la tengo que aguantar por ser mujer? ¡Tan machito el cobarde!”

Hincha de Millonarios llamó a Andrea Guerrero, borracha y paramilitar. @AndreaGuerreroQ/Twitter

Los roces aumentaron a tal punto que Kinder Cortés señaló que Andrea Guerrero tiene contactos con grupos armados ilegales. ¿Sabes que deberías aplaudir? A tus amigos y suegros paramilitares en Cúcuta, la mayoría presos. A ellos, que tanto dinero te han dado”, a lo que la santandereana respondió: “No tengo suegros, así que deje de inventar!”.

El aficionado no paró allí en su ataque contra Andrea Guerrero y agregó: “Ahhh pero amigos paracos sí!!!! Caíste!!!! No me tortures ni uses la motosierra please”.

Las reacciones al enfrentamiento en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que varias personas cuestionaron a Kinder Cortés por lo sucedido con Andrea Guerrero.

Reacciones a la pelea de Andrea Guerrero con hincha de Millonarios

“Cuando elegimos darle poder a la grosería y visibilizar en redes, solo los ataques estamos dándole la razón a aquel q solo con la grosería puede ser superior. Darle visibilidad a los buenos parece q no es opción para los famosos y no es algo q solo le pase a Andrea”

“No te dejes robar la paz por semejante mequetrefe. Recuerda que, lastimosamente, la envidia es el pecado generalizado en este país. Tú eres demasiado Crack, Andrea”.

“No deberías desgastarte, pero te apoyamos al 100 cuando se te salte la piedra, y le pongas frenos a estás cuentas que detrás de un nombre falso se la pasan jodiendo. Love U @AndreaGuerreroQ”.

“Aunque discrepo de muchos de sus análisis la respeto profundamente Andrea y no por ser mujer sino por ser. Este tipo no representa a la gran mayoría de la hinchada albi-azul. Siga adelante en su ejercicio como periodista deportivo, trabajo que desempeña muy bien”.

“Andrea no soy seguidor suyo y no comparto su obsesión con ciertos jugadores. ¡Sin embargo, en esta situación estoy con Usted! No haga caso a estos gamines con acceso a Internet y a una red social!”.