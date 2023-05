Blessd no aguantó y respondió a la ‘tiradera’ de Ryan Castro: “Lo veo apagado”

Una de los rumores que circula alrededor del tema indica que, al parecer, estarían preparando una nueva colaboración juntos y su pelea sería una estrategia publicitaria | Foto: cortesía

Luego de las historias de Instagram que Ryan Castro dedicó a Blessd en la noche del 11 de mayo, ‘El Bendito’ respondió a los comentarios de su colega en medio de un concierto que llevó a cabo en Estados Unidos, donde está de gira por estos días.

Según quedó en evidencia a través de un video grabado por uno de los asistentes al evento, hubo un momento en que el joven antioqueño aprovecha para enviarle un mensaje a su colega y le advierte que, supuestamente, su carrera estaría en ‘picada’.

“Díganle a Ryan que tanta tiradera y lo veo como apagado”, dijo entre risas y luego agregó: “¿si sabes?, te está dejando el bus”.

Posteriormente, Blessd compartió el mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram y su comunidad de seguidores, así como la de Ryan Castro, no dudó en reaccionar.

En Twitter, por ejemplo, un usuario de la red social aseguró que “Blessd no debería desgastarse en este tipo de discusiones sin sentido, mucho menos cuando está de gira por las más importantes ciudades de Estados Unidos. Es mejor que no le de publicidad a quien la busca de mala manera”.

No obstante, hay quienes afirman que el conflicto entre ambos sería tan solo una estrategia publicitaria para promocionar una supuesta colaboración en próximos días. Por esta razón, una gran cantidad de personas están a la expectativa para ver qué sucede con este polémico cruce de mensajes.

Quien no se ha pronunciado al respecto, al menos por ahora, es Castro. Sin embargo, se espera que próximamente conteste al reguetonero con quien lanzó varias canciones que se convirtieron en éxitos.

¿Por qué no volvieron a sacar canciones juntos?

Lo que para muchos era una unión inseparable quedó suspendida en agosto de 2022, según ellos, porque tomaron la decisión de no volver a hacer colaboraciones musicales.

Así lo reveló Blessd en medio de una transmisión en vivo que hizo junto a ‘Westcol’, en la cual contó la razón que los llevó a ‘partir cobijas’, al menos en lo que respecta a sus carreras profesionales.

“Ya no vienen más temas con Ryan, solo queda el último (...) Nos divorciamos, tristemente. Todo el mundo nos quiere ver pelear. Digamos, Ryan hace algo y me dicen que él hizo tal cosa, o cuando yo hago algo le dicen a Ryan: ‘Ey, Blessd hizo esto’; todo el mundo quiere ver el chispero ahí”, explicó inicialmente el intérprete de ‘El mensaje’ y ‘10 pm’.

Posteriormente, ‘El bendito’ aseguró que, aunque hace mucho tiempo esto no se veía en el reguetón colombiano, no es la primera vez que sucede y fue cuando recordó el caso de J Balvin y Maluma, sobre quienes dijo que el público quería ver discutiendo por considerarlos dos de los más grandes exponentes del género en el país.

“Decidimos separarnos, como lo hicieron Arcángel y De la Ghetto en su momento. Los dos cortamos cobijas y el que nos quiera ver juntos tiene que ir a los shows en vivo porque no nos van a ver ni en fotos, de pronto en un lugar compartiendo, pero nada más”, agregó Blessd.

“Entonces no son tan amigos como decían serlo, porque si así lo fueran no les importaría que los quisieran ver peleando o lo que los demás digan de ellos”, “me parece que hay algo más de fondo porque para tomar esa decisión tan radical y para no querer ni salir en una foto, eso está raro” y “sigo sin entender las razones para separarse así, pero si es lo que quieren pues que les vaya muy bien”, son algunos de los comentarios que recibieron los cantantes colombianos en redes sociales tras dar la noticia.