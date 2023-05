Clara Chía habría pasado su primer “oso” en público pasada de tragos y con un aspecto desprolijo

En las últimas horas se difundieron imagenes de Clara Chía en la mansión donde vivieron Shakira y Piqué durante doce años (@ClaGerFans/Twitter)

Han pasado apenas 10 meses desde que se confirmó que Clara Chía Martí era la nueva enamorada de Gerard Piqué, pasando de ser una empleada de Kosmos, empresa de la que era socia Shakira y en la que se desempeñaba la joven de 24 años como relacionista pública, a convertirse en el centro de las miradas con cada movimiento que da acompañada del exfutbolista.

Recientemente, el programa Chisme no like compartió algunas imágenes de la novia de Piqué mientras disfrutaba de las noches de Barcelona, con su particular vida nocturna. En las imágenes se ve a Chía Martí pasada de tragos, dejando de lado esa imagen de “persona buena”, como dice la Music Sessions #53 de la barranquillera.

Revelan fotos de Clara Chía en la que fue la mansión de Shakira y Piqué (@ClaGerFans)

“Te vamos a mostrar lo loca que es Clara Chía. Estaba tomando alcohol, tirada en el piso y la pierna para arriba. Es la verdadera Clara Chía. Esta no es la que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son busca-hombres, borrachas, fiesteras”, fueron las palabras que entregó el periodista del programa de chismes.

Las imágenes fueron replicadas por la colaboradora y youtuber Adriana Toval, que aseguró que esto se habría presentado mientras el exfutbolista se encontraba en Miami disfrutando del tiempo al que tiene derecho con sus hijos.

“Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles, en muy mal estado. La hemos visto de fiesta y durmiendo en casa de unos amigos, mientras su pareja se encontraba de viaje. Ahora le conocemos esta nueva personalidad, con una botella de alcohol en la mano”, agregó Toval a las declaraciones de su colega en la transmisión.

En medio de su intervención, Toval reafirmó su posición e indicó que “han querido vender a una Clara tímida, reservada, de buenas costumbres y buena estudiante”, además de sostener que proviene de una buena familia y que no se volvió a ver que continúe asistiendo a sus clases en la universidad, que según los rumores habría pagado el catalán.

Declaraciones del Niño Prodigio

A través de su canal de YouTube Adri Toval, en el que la youtuber aseguró que los negocios del español estarían yendo en picada, el Niño Prodigio también aseguró que pronto se conocerá la verdad sobre la relación de Gerard Piqué con Clara Chía, ya que hay energías oscuras que estarían rondando esta relación que comenzó con infidelidades.

Incluso, afirmó que el español se sentía en una prisión mientras estaba en su relación con la barranquillera, pues al dar por finalizados los 12 años de unión sentimental, se sintió “liberado”.

Clara Chía y Gerard Piqué captados en la calle disfrutando de un paseo en bicicleta. @clarachia55/Instagram

“Se sentía preso, que quería hacer ciertas cosas y no podía… Tiene muchos ojos encima, muchas cosas van a pasar”.

En entrevista con People en español, El Niño Prodigio aseguró que Piqué se siente muy comprometido con Clara Chía y su familia, a lo que agregó en la conversación:

“Clara Chía, ustedes la ven calladita, pero tiene lo [suyo] … En su vida hay un Gerard Piqué y hay otro … Hay otra persona, no sé si fue un novio, pero esa persona sigue ahí. [Clara Chía tiene] algo oscuro, negro, detrás de ella que algún día se sabrá”, también aseguró que en un lapso de tres años encontrará a otra mujer de piel blanca y cabello rubio con la que formalizará una relación.