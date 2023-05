Masturbación femenina: cuántas veces a la semana la practican las colombianas

Son múltiples a los beneficios que la masturbación tiene en la salud de las mujeres (Shutterstock)

Durante el mes de mayo no sólo se celebra el Día Internacional de la Madre, sino también el Día de la masturbación o del orgasmo femenino. Por muchos años este ha sido uno de los temas de la sexualidad que más tabús tienen en la sociedad colombiana; sin embargo, eso no quiere decir que la autoestimulación no sea constante en las colombianas. De hecho una encuesta reveló que la masturbación es cada vez más recurrente entre la población femenina del país.

El estudio, que cuestionó a más de 10 mil colombianas sobre la frecuencia con la que practican la autoestimulación sexual, el mejor momento del día para hacerlo y los pensamientos que tienen en ese momento. El 70% de las mujeres encuestadas reveló que se masturban al menos una vez a la semana.

Además, las mujeres señalaron que los mitos sobre la masturbación femenina son falsos y a través de la experiencia han podido descubrir los beneficios de esta práctica. Señalaron que desde que incluyeron la autoestimulación entre sus prácticas sexuales han notado un aumento en la confianza y aceptación de su cuerpo, aportando a su autoestima y haciendo los encuentros sexuales con sus parejas mucho más placenteros.

Las colombianas señalaron que el mejor momento para la masturbación es antes de ir a dormir

El mejor momento del día para masturbarse y en quién pensar

Las más de 10 mil mujeres encuestadas coincidieron en gran medida (85%) en que el mejor momento para masturbarse es en la noche, justo antes de dormir. Esto tiene sentido no sólo por ser probablemente el momento más íntimo del día, sino porque se ha comprobado científicamente que luego del clímax sexual, tanto en hombres como en mujeres, el cuerpo libera una sustancia que contiene melatonina lo que ayuda a regular el ciclo del sueño.

Uno de los datos más reveladores del estudio hecho a 10.343 mujeres fueron las personas en las que piensan las colombianas a la hora de practicar la autoestimulación sexual. En primera medida, el 100% de las encuestadas coincidió en que, pensar en una persona diferente a s pareja cuando se masturban no es infidelidad.

Con esta importante aclaración, el 45% señaló que durante esos momentos de intimidad en solitario piensan en sus amantes, mientras que el 20% en alguno de sus amigos y el 15% en su pareja. En ocasiones, señaló el resto, algún amor platónico o imposible también llega a su mente en estos espacios de autoplacer.

La masturbación femenina es una práctica habitual pero pocas veces reconocida (iStock)

Los mitos de la masturbación femenina

Con el paso del tiempo y la apertura de la sociedad a abordar temas de sexualidad como la masturbación, muchos de los pensamientos erróneos sobre esta práctica se han desmentido por parte de los expertos, quienes además recomiendan por salud a hombres y mujeres consentirse de esta manera. Esto debido a que está demostrado que la masturbación brinda una sensación de alegría, euforia y bienestar en la mayoría de los casos.

Uno de los principales temores de las personas frente a la autoestimulación sexual es que si su pareja lo hace quiere decir que no se siente satisfecho con los encuentros que tiene con su cónyuge; sin embargo, eso no es cierto. Mariona Gabarra, sexóloga de la app Gleeden que realizó la encuesta, señaló que “masturbarse es una manera de tener más ganas de practicar sexo, porque la persona va manteniendo la actividad sexual … lo que nos lleva a otro tabú: comúnmente se piensa que al masturbarse se pierden las ganas de tener sexo con la pareja, lo que tampoco es verdad. La masturbación aumenta el deseo sexual”.

Otros de los beneficios que se han identificado que da la masturbación es que evita las infecciones, esto debido a que abre el cuello uterino permitiendo que se liberen bacterias acumuladas y en el caso de las mujeres también alivia los dolores menstruales. En general, para hombres y mujeres, la práctica del autoplacer produce un efecto relajante que alivia el estrés.