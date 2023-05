Carlos Mahecha, el médico del ‘jet set’, quedó libre en EE. UU.: Corte aceptó pago de fianza

El médico y empresario fue capturado en febrero de 2021 en el norte de Bogotá. Ministerio de Defensa/Twitter.

El 4 de mayo, el empresario y médico Carlos Mahecha fue extraditado a los Estados Unidos, en donde es requerido por una corte de Florida por una estafa inmobiliaria relacionado con el proyecto Quarzo Boutique Hotel en Bal Harbour, en Miami. El día de su llegada la Corte se presentaron más de 150 inversionistas que habrían sido estafados por Mahecha, sin embargo, el 9 de mayo se conoció que el tribunal de la Florida estableció una fianza y aceptó el pago de la misma, por lo que el hombre quedó en libertad.

Te puede interesar: Un hombre fue detenido en Miami con casi 70 diamantes sin declarar y ahora está acusado de contrabando

De acuerdo con información de El Tiempo, la solicitud de fianza la elevó el quipo jurídico de Mahecha en Estados Unidos con apoyo de sus abogados en Colombia. El litigante Daniel Peñarredonda advirtió que:

”Ante la pregunta de la juez a la Fiscalía de si existían pruebas de que el señor Mahecha tuviera en su poder el dinero de la estafa la respuesta fue que no la tenían”, según lo citan en El Tiempo.

Mahecha fue capturado en febrero de 2021 en Bogotá, atendiendo una circular roja de la Interpol. El desfalco en el que estaría involucrado ascendería a más de 40 millones de dólares. En la circular se podía leer que Mahecha estuvo asociado con otras personas, Juan Arcila entre estas, para “estafar inversores, utilizando declaraciones falsas para solicitar inversiones en bienes inmuebles, supuestamente, a fin de convertirlos en bloques de apartamentos”.

Te puede interesar: Gran Premio de Miami: estos famosos asistieron a la cita con el automovilismo

Entre los inversionistas a los que Mahecha y Arcila ofrecieron el proyecto de un hotel de cinco estrellas en una de las zonas más exclusivas de Miami, figuran, según información de W Radio, excongresistas, empresarios y personalidades de clase alta de la sociedad bogotana.

Los inversionistas empezaron a notar que el proyecto no era tan rentable como se les había prometido (una rentabilidad anual del 18%) y al no recibir una retribución económica equivalente o justa respecto al dinero que habían puesto para el mega proyecto que pensaba construirse, empezaron a preocuparse y denunciaron a Mahecha y a Arcila, que no reembolsaban el dinero a los inversores en las fechas de vencimiento fijadas, no efectuaban pagos de intereses semestrales previstos, ni cumplían las condiciones impuestas previamente en los pagarés.

Te puede interesar: Shakira reapareció en Miami con un “look” relajado y sonriente

La captura de Mahecha ocurrió después de la de su socio, Juan Arcila, que aceptó cargos y fue condenado en 2020 a pagar una condena de cuatro años de cárcel en Miami por una Corte del Distrito Sur de la Florida, por ser cómplice en “una conspiración para cometer fraude”. La familia de Mahecha, su esposa, Anastasia Casas, y sus hijos, Camilo y Felipe Mahecha Casas, también se declararon responsables de los hechos que se remontan a 2007, cuando Mahecha y Arcila sacaron al mercado el lujoso proyecto inmobiliario.

“Nosotros no entendemos cómo nos acusan de una estafa o cómo me acusan de una estafa, siendo que era el mayor perjudicado. Yo era de los mayores inversionistas, los que más metimos capital, incluso arriesgando nuestro patrimonio”, dijo Mahecha en 2022 a El Tiempo.

De acuerdo con lo que logró determinar la Corte de Quiebras del Distrito Sur de la Florida, el dinero de los inversionistas que entraba al proyecto de Mahecha y Arcila se habría destinado a pagar cuentas pendientes y gastos personales de los Mahecha; también determinó que cuando entraba dinero de nuevos inversores, los socios procedían a pagarle a otras personas que ya habían puesto dinero en otros proyectos de la familia. Siendo este modelo muy parecido al de una pirámide, en el que a los nuevos inversores se les ocultaba el estado real del proyecto.